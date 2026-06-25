Bromas sobre ovnis rodean el partido Brasil vs. Escocia

El Aeropuerto de Miami se sumó con humor a teorías virales sobre ovnis en el Brasil vs Escocia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

En medio de la expectativa por el duelo entre Brasil y Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, el Aeropuerto Internacional de Miami se sumó a las bromas que circulan en redes sociales sobre una supuesta presencia extraterrestre durante el encuentro.

A través de la red social X, la terminal aérea publicó un mensaje en tono humorístico en el que informaba sobre una supuesta restricción del espacio aéreo debido a “actividad aérea inusual en la región”.

The FAA has just issued an official airspace restriction for tonight’s Scotland vs. Brazil match due to reports of... unusual aerial activity in the region. 🛸 pic.twitter.com/yWKuJaccvA — Miami Int'l Airport (@iflymia) June 24, 2026

El mensaje hacía referencia a una notificación de la Administración Federal de Aviación, acompañada por la imagen de un platillo volador sobre el aeropuerto y un emoticono de ovni, lo que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Una teoría viral que nació en redes sociales

La broma tiene su origen en una teoría que se volvió viral días antes, luego de que una vidente brasileña asegurara haber soñado con la aparición de extraterrestres durante el partido entre la selección brasileña y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

La mujer, conocida en redes sociales como Vó Bahiana, afirmó en videos que vio naves espaciales sobre el estadio e incluso relató escenas en las que los futbolistas eran abducidos.

🇺🇸🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Una VIDENTE advierte que el próximo 24 de Junio, mientras se esté jugando el partido entre Brasil y Escocia, HABRA UNA INVASIÓN EXTRATERRESTRE, y MILLONES de personas serán ABDUCIDAS.pic.twitter.com/s6QNsbu02b — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 13, 2026

Sus declaraciones provocaron una oleada de memes, montajes e interpretaciones en redes sociales, que rápidamente convirtieron el tema en tendencia.

En sus publicaciones, la vidente describió con detalle supuestas escenas de caos dentro del estadio, incluyendo gritos, llanto y la presencia de una nave nodriza que capturaba a miles de personas.

También habló de distintos tipos de extraterrestres, incluyendo figuras que identificó como “reptilianos”, a quienes atribuyó una apariencia intimidante y comportamientos hostiles.

Entre los nombres mencionados en su relato se encontraban futbolistas como Neymar y Vinícius Júnior, así como jugadores escoceses como Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn.

Un partido clave en el Grupo C

Más allá de las teorías y el humor en redes sociales, el partido entre Brasil y Escocia tiene un peso deportivo importante, ya que definirá posiciones en el Grupo C del torneo.

Brasil llega a la última jornada con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, igualado en unidades con Marruecos, que cuenta con un +1. Escocia, por su parte, suma tres puntos y mantiene opciones de clasificación.

Para los escoceses, una victoria significaría un hecho histórico: su primera clasificación a la segunda ronda de un Mundial tras ocho participaciones.

En caso de empate o derrota, deberán depender de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

Haití, ya sin posibilidades, cierra el grupo sin unidades.