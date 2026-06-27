Brigadas de nueve países llegan a Venezuela tras terremotos

Según las autoridades venezolanas, los terremotos han dejado hasta el momento 920 personas fallecidas, 3 mil 360 heridos y cuantiosos daños materiales

Brigadas de rescate de nueve países llegaron en las últimas horas a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el norte del país frente al mar Caribe.

Los equipos proceden de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se suman al operativo desplegado tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que provocaron graves daños en Caracas y en el estado costero de La Guaira.

Venezuela recibe apoyo internacional tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la llegada de los rescatistas internacionales y señaló que los equipos nacionales y extranjeros ya fueron distribuidos para incorporarse a las tareas de emergencia.

Rodríguez también informó que brigadistas de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino hacia Venezuela para ampliar la respuesta humanitaria y fortalecer la búsqueda de personas entre los escombros.

De acuerdo con la funcionaria, las autoridades venezolanas sostuvieron además una reunión con representantes del Comando Norte de Estados Unidos, como parte de la coordinación para atender la emergencia.

Estados Unidos y países latinoamericanos se suman al operativo

Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, como parte del despliegue de apoyo anunciado por autoridades estadounidenses.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, señaló que equipos estadounidenses comenzaron a movilizarse para respaldar las operaciones de respuesta tras los terremotos.

Entre los contingentes latinoamericanos destaca el equipo enviado por El Salvador, integrado por 188 rescatistas y diversos insumos para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención de familias afectadas.

Rodríguez agradeció también la llegada del personal de rescate mexicano, que arribó con insumos para colaborar en la localización de sobrevivientes y en la atención de damnificados.

España desplegó un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar las labores de búsqueda y rescate en territorio venezolano.

En la misma aeronave viajaron también 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre ellos bomberos especializados en estructuras colapsadas, profesionales del Servicio de Urgencias Médicas y cuatro perros de la Unidad Canina.

La participación de brigadas internacionales resulta clave durante las primeras jornadas posteriores a un desastre de esta magnitud, especialmente en zonas donde aún se busca a personas atrapadas bajo edificios colapsados o estructuras dañadas.

La tragedia deja 920 muertos y más de 3 mil heridos

Según las autoridades venezolanas, los terremotos han dejado hasta el momento 920 personas fallecidas, 3 mil 360 heridos y cuantiosos daños materiales.

Las zonas más afectadas son Caracas y La Guaira, donde se reportaron derrumbes, daños estructurales y una amplia movilización de cuerpos de emergencia nacionales e internacionales.

Con la llegada de brigadas de nueve países y el apoyo adicional que continúa en camino, Venezuela enfrenta una de las operaciones de rescate más amplias de los últimos años en la región, en medio de una emergencia que mantiene activas las labores de búsqueda y asistencia humanitaria.