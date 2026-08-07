Brasil y Argentina cortan lazos; retiran a sus embajadores 

Tras insultos del presidente de Argentina, Javier Milei a Lula da Silva, la relación entre ambos países está en un punto crítico

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa su momento más delicado en décadas luego de que ambos gobiernos retiraran a sus respectivos embajadores de sus ciudades capitales, una medida que profundiza el conflicto político entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno brasileño tomó la decisión de retirar de manera indefinida a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y solicitó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresar a su país, dejando a las dos principales economías de Sudamérica sin representación diplomática al más alto nivel, luego de las declaraciones del líder argentino quien abanderó al candidato rival de Da Silva por la presidencia de Brasil.

Milei volvió a lanzar descalificaciones públicas durante un acto político en el gigante carioca, lo que fue considerado por el gobierno brasileño como un patrón de agresiones inaceptable.

Argentina descarta ofrecer disculpas

Lejos de buscar un acercamiento, el Gobierno argentino aseguró que el presidente Milei no modificará su postura.

El canciller Pablo Quirno calificó como lamentable la decisión de Brasil, pero sostuvo que existen diferencias ideológicas profundas entre ambos gobiernos y afirmó que no habrá una disculpa oficial.

Además, defendió la postura de la administración argentina al recordar que Lula visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el proceso electoral del año pasado, un hecho que, dijo, Buenos Aires no cuestionó pese a considerarlo una intervención política.

Quirno también reiteró que el gobierno de Milei apuesta por un cambio político en Brasil y dejó entrever que no desea la reelección de Lula en los comicios previstos para octubre.

Por su parte, el canciller brasileño Mauro Vieira explicó que la decisión de retirar al embajador respondió a las reiteradas ofensas emitidas por Milei durante los últimos días.

El funcionario señaló que las declaraciones del mandatario argentino fueron inusualmente ofensivas y que el gobierno brasileño no recibió una explicación satisfactoria por parte de Buenos Aires.

Ideologías contrarias desatan crisis

Las tensiones entre ambos presidentes comenzaron desde la llegada de Milei al poder, debido a las profundas diferencias entre sus proyectos políticos.

Mientras Lula representa a la izquierda brasileña, Milei se ha convertido en uno de los principales referentes de los gobiernos de derecha y ultraconservadores en América Latina, una confrontación que se ha reflejado en constantes críticas y descalificaciones entre ambos mandatarios.

La crisis alcanzó un nuevo nivel a finales de julio, cuando Milei viajó a São Paulo para participar en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato opositor en las elecciones brasileñas.

Durante ese evento, el presidente argentino lanzó nuevos insultos contra Lula, a quien calificó con términos despectivos. Brasil respondió mediante su Cancillería con una condena oficial y la convocatoria del embajador argentino, medidas que finalmente derivaron en el retiro recíproco de representantes diplomáticos.

La escalada diplomática genera preocupación debido a que Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de América Latina y son socios estratégicos dentro del Mercosur.

Hasta ahora, ninguno de los gobiernos ha anunciado medidas económicas o comerciales.