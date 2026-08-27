Brasil va contra Discord por posible fallo de protección infantil

El país demandó a la plataforma de videojuegos y reclama $97 mdd por su presunto incumplimiento en la protección de menores de edad en internet

El gobierno de Brasil presentó una demanda ante un tribunal federal contra Discord y reclama una indemnización de 500 millones de reales, unos 97 millones de dólares, por el presunto incumplimiento de la plataforma en la protección de menores de edad en internet.

La medida se produce luego de un caso de suicidio vinculado a Discord ocurrido el mes pasado. Semanas atrás, el gobierno brasileño presionó a la compañía para que suspendiera sus transmisiones en vivo relacionadas con el incidente.

La Abogacía General de la Unión, un órgano gubernamental, señaló en un comunicado que la indemnización reclamada a Discord corresponde al presunto daño psicológico colectivo que ha permitido.

¿Qué reclama Brasil a Discord?

La oficina de Discord en Brasil indicó en un comunicado que la medida del gobierno es “desproporcionada” y “no refleja con precisión el enfoque de Discord en materia de seguridad y el cumplimiento de la legislación brasileña”.

De acuerdo con la agencias de noticias The Associated Press tuvo acceso, la demanda de 25 páginas sostiene que existen graves deficiencias en los sistemas de verificación de edad y en las protecciones de seguridad que ofrece Discord a los usuarios.

La empresa cometió “violaciones directas a una serie de obligaciones y normas protectoras del derecho brasileño, relativas a las protecciones especiales y a la seguridad de grupos vulnerables, incluidos niños y adolescentes”, indicó la Abogacía General de la Unión.

¿Qué medidas pide Brasil contra Discord?

La demanda también solicita al tribunal que ordene a Discord reforzar de inmediato sus controles parentales, ampliar la cooperación con las fuerzas policiales locales y desplegar herramientas automatizadas para detectar y retirar contenido peligroso.

También señala que Discord enfrenta presiones similares a nivel mundial, incluidas demandas activas en estados de Estados Unidos como Texas, Nevada y Nueva Jersey.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en octubre, y el Supremo Tribunal Federal han intentado regular el uso de internet entre los menores de edad, con resultados dispares hasta ahora. Países como Australia, Canadá e Indonesia emprenden esfuerzos similares.

¿Qué se sabe del caso de suicidio vinculado a Discord?

La primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, conocida como Janja, afirmó el 6 de agosto que la plataforma debería dejar de operar debido al caso de suicidio. Cinco adolescentes han sido arrestados en relación con la muerte, según el Ministerio de Justicia de Brasil.

Discord tiene más de 90 millones de usuarios activos a diario en todo el mundo, según su sitio web.