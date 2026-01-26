Brasil toma custodia de embajada de México en Perú

Esto incluye la residencia del jefe de misión, así como la protección de sus bienes y archivos diplomáticos, según el Ministerio de Exteriores.

Brasil confirmó este domingo que asumirá la custodia de las sedes diplomáticas de México en Perú, en medio de la crisis que ha llevado a la ruptura de relaciones entre ambos países por el asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

La Cancillería brasileña informó que, atendiendo a la solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del Ejecutivo de Perú, asumirá la representación de los intereses diplomáticos de México en territorio peruano, incluyendo la custodia de la Embajada, la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

¿Por qué Brasil asume la representación diplomática?

La decisión se da a más de dos meses de que Perú rompiera sus relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025, luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, quien actualmente se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima.

La ruptura diplomática se produjo tras interpretarse el otorgamiento de asilo como un acto inamistoso por parte de las autoridades peruanas, que además declararon persona non grata a la presidenta de México.

¿Qué incluye la representación brasileña?

La representación de Brasil en Perú comprende la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Lima, incluida la residencia del jefe de misión, así como la protección de sus bienes y archivos diplomáticos, según el comunicado oficial del Ministerio de Exteriores.

La bandera brasileña ha sido izada en la sede diplomática mexicana en Lima como símbolo del inicio de esta función, y el acuerdo se realizó conforme a las normas internacionales que permiten la representación de intereses diplomáticos cuando dos países rompen relaciones formales.

Estado actual de la crisis diplomática

Aunque la representación diplomática fue formalmente entregada, la tensión entre México y Perú persiste. La ex primera ministra Betssy Chávez continúa asilada en la embajada mexicana y aún espera el salvoconducto que le permitiría salir del país.

La medida de Brasil se suma a acciones previas donde ese país ha actuado como representante diplomático interino, caso similar a lo ocurrido cuando asumió la representación de Perú en Venezuela tras la ruptura de relaciones entre esos países.

Hasta el momento, ni México ni Perú han anunciado avances que indiquen una normalización de las relaciones diplomáticas, manteniéndose en medio de un conflicto que ha captado atención regional por sus implicaciones políticas y diplomáticas.