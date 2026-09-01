Brasil lanza operativo contra futbolistas por tráfico de drogas

Brasil desplegó un operativo contra futbolistas y agentes investigados por su presunta relación con una red de tráfico de drogas y armas.

Las autoridades brasileñas desplegaron este lunes una operación contra futbolistas y agentes por su supuesta implicación en una trama de tráfico de drogas y armas en varios estados del país, informaron fuentes oficiales.

David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales del Campeonato Brasileño, fue uno de los objetivos del operativo policial.

Los agentes allanaron en Río de Janeiro la residencia de David Corrêa, más conocido como DVD, y se incautaron de celulares y documentos. Posteriormente, se dirigieron al centro de entrenamiento del Vasco da Gama, donde cumplieron una orden de registro.

El lateral Hayner, cedido por el Santos en el Vila Nova de Goiás, también fue objeto de búsquedas por parte de las autoridades, que registraron su casa y su taquilla en las instalaciones del club.

De acuerdo con la entidad, Hayner negó estar relacionado con el caso y cree que las sospechas en su contra se deben "a una amistad de infancia con uno de los investigados por tráfico de drogas, originario de la misma comunidad donde creció el jugador, en Espírito Santo".

Por otro lado, el portal G1 y la emisora GloboNews aseguraron en un primer momento que Renyer Oliveira, formado en las categorías inferiores del Santos y hoy en el club Azuriz de Paraná, también era uno de los implicados y que incluso llegó a ser detenido por desacato en el transcurso de las diligencias.

Sin embargo, Azuriz dijo en una nota que Renyer "no tiene ninguna participación en los hechos difundidos" y se está entrenando con normalidad.

La Policía cumple en total cuatro órdenes de prisión y 15 registros en direcciones de los estados de Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal de Brasília y Río de Janeiro.

La operación investiga un grupo supuestamente involucrado en el tráfico de drogas y armas, y que al parecer tiene "vínculos con una facción criminal", indicó la Policía Civil de Río de Janeiro en una nota.