Brasil investiga posible injerencia de EUA en sus elecciones

Sus declaraciones ocurrieron después de la suspensión temporal de servicios consulares de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad

La Policía Federal de Brasil inició una investigación preliminar sobre una posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones, a partir de una denuncia que señala un presunto financiamiento extranjero a organizaciones destinadas a influir en el debate político y cuestionar al Poder Judicial brasileño.

El director general de la corporación, Andrei Rodrigues, confirmó este domingo 4 de octubre que la Dirección de Inteligencia está a cargo de las primeras averiguaciones.

El anuncio se produjo durante la jornada electoral, cuando visitaba la sede de la Policía Federal de Carreteras en Brasilia.

La denuncia apunta a un presunto financiamiento de un millón de dólares

La Abogacía General de la Unión solicitó el jueves 1 de octubre la intervención de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República para esclarecer el supuesto destino de recursos del Departamento de Estado estadounidense.

Según la información recogida en la denuncia, un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia habría sido destinado al programa “Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil”, vinculado con organizaciones que cuestionan la actuación del Supremo Tribunal Federal.

El organismo brasileño pidió investigar si ese financiamiento buscaba interferir en la discusión política y debilitar la institucionalidad del Poder Judicial. La existencia de una operación de injerencia y el destino de los recursos permanecen sujetos a verificación.

La Policía mantiene el caso en una fase preliminar

Rodrigues explicó que las averiguaciones ya comenzaron, aunque todavía no se había publicado la resolución para abrir formalmente el procedimiento policial. Se trata de una etapa inicial de revisión de la información recibida.

Hasta el momento, el anuncio no establece responsabilidades ni confirma que el Gobierno estadounidense haya intervenido en el proceso electoral.

No encuentran pruebas concretas de amenazas contra embajadas

En una investigación distinta, el director de la Policía Federal informó que no se habían encontrado elementos concretos que demostraran un riesgo efectivo de ataques contra representaciones diplomáticas.

Sus declaraciones ocurrieron después de la suspensión temporal de servicios consulares de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.

Como parte de esas diligencias, la Policía ejecutó el viernes dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal. Los equipos informáticos y de comunicación asegurados serán analizados para determinar los siguientes pasos de la investigación.