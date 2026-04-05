Brasil inaugura línea del metro prometida para el Mundial de 2014

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la integración del sistema ferroviario con autobuses y ciclovías, promoviendo alternativas de movilidad sostenible

El gobierno del estado de São Paulo, considerado el más poblado y con mayor peso económico de Brasil, puso en operación este martes una nueva línea de metro que enlaza el aeropuerto de Congonhas con el sistema de transporte de la capital. La obra llega tras 12 años de retraso, con menos estaciones de las planeadas inicialmente y un incremento en los costos.

Concebida originalmente para estar lista durante el Mundial de Fútbol de 2014, la Línea 17-Ouro cuenta actualmente con 6.7 kilómetros de longitud, es de tipo elevado y dispone de ocho estaciones, de acuerdo con información oficial.

Retrasos y cambios marcaron el desarrollo del proyecto

El proyecto requirió una inversión de 5.9 millones de reales (alrededor de 1.1 millones de dólares) y se prevé que, una vez que opere a plena capacidad en octubre, pueda movilizar cerca de 100,000 pasajeros diarios.

La construcción atravesó cinco administraciones estatales, enfrentando interrupciones, cancelaciones contractuales y ajustes presupuestarios. Las obras fueron retomadas en 2023 durante la gestión del actual gobernador Tarcísio de Freitas.

En su diseño inicial, la línea contemplaba una extensión de 17.7 kilómetros y un total de 18 estaciones, incluyendo una parada en Paraisópolis, la mayor favela de São Paulo, que hasta ahora no cuenta con acceso directo al metro.

En ese momento, el presupuesto estimado alcanzaba los 3,100 millones de dólares, cifra que ha variado con el paso del tiempo debido a los múltiples ajustes del proyecto.

Quem aí já tá ansioso pra esse momento chegar?



Hoje a Linha 17-Ouro entra em operação e uma das vantagens do novo trecho é a conexão com o aeroporto de Congonhas.



Quer saber como vai ser? Fique ligado por aqui! 😉#linha17 #monotrilho #congonhas #aeroporto pic.twitter.com/7lztPHvGQG — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) March 31, 2026

Expansión futura y modernización del transporte

Durante el acto inaugural, el gobernador anunció la ampliación de la línea en 4.6 kilómetros adicionales, con la construcción de cuatro nuevas estaciones, entre ellas la esperada conexión con Paraisópolis.

Los trenes que operan en esta ruta son eléctricos y automatizados, diseñados para funcionar sin conductor, lo que contribuye a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio.

La apertura de esta línea representa la primera expansión del metro paulista en más de diez años, marcando un logro en la infraestructura de transporte de la ciudad.

Movilidad sostenible en São Paulo

Además de facilitar los traslados hacia el aeropuerto de Congonhas, el proyecto tiene como objetivo fortalecer la integración del sistema ferroviario con autobuses y ciclovías, promoviendo alternativas de movilidad sostenible en la metrópoli brasileña.