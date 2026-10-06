Brasil hace historia: dos influencers los diputados más votados

Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, influencers de extrema derecha con más de 30 millones de seguidores, se convirtieron en los diputados más votados de Brasil.

Los jóvenes influencers de extrema derecha Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, con más de 30 millones de seguidores en redes, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Brasil al recibir cada uno más de tres millones de sufragios en las elecciones legislativas del domingo.

Además de la ventaja de casi dos puntos que el opositor Flávio Bolsonaro obtuvo frente al presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido Liberal (PL) celebró la elección de Pavanato y Ferreira, dos populares 'influencers' marcados por la polémica.

Ferreira, con más de 22 millones y medio de seguidores en Instagram, originario del estado de Minas Gerais, alcanzó 3.1 millones de apoyos, casi el doble de lo obtenido en los comicios de 2022, cuando llegó al Congreso con 26 años.

Las polémicas han acompañado al político evangélico desde 2023, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso que pedía su suspensión y la de otros diez diputados bolsonaristas por incitar los ataques golpistas contra las sedes de los tres poderes y por los que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel.

Por su parte, Pavanato, de 28 años y nacido en el seno de una familia evangélica del estado de São Paulo, alcanzó 3,038.438 votos con los que llega al Congreso desde su puesto como concejal de la ciudad paulista.

Pavanato saltó a la fama como youtuber conservador, una tarea a la que se dedicó desde 2016, a los 17 años, cuando explicitó su apoyo a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada de Lula.

Con cerca de 5.5 millones de seguidores en Instagram, el joven concejal emplea sus redes para arremeter contra las cuotas de género y raciales, los tratamientos de transición de género e incluso llegó a declarar en un vídeo que "hay que honrar los pantalones que uno lleva".

"Es difícil ser hombre", sostuvo.

Entre otras medidas defiende privatizar empresas públicas que no den beneficios, como la Agencia Brasil, propuesta que, desde el próximo mes de febrero, cuando comenzará la nueva legislatura, podrá llevar al Congreso Nacional.