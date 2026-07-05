Brasil envía sexto vuelo humanitario a Venezuela

Brasil ha movilizado cerca de 188 rescatistas con sus respectivos equipos de trabajo, además de especialistas en salud, logística y atención de emergencias

Brasil envió este sábado a Venezuela un nuevo cargamento de seis toneladas de vacunas, medicinas e insumos médicos, como parte de su sexto vuelo de ayuda humanitaria destinado a atender a la población afectada por los terremotos que han dejado miles de víctimas en el país vecino.

De acuerdo con el balance oficial, los sismos han provocado al menos 2 mil 954 personas fallecidas, 16 mil 592 heridos y 16 mil 309 personas sin vivienda, lo que ha obligado a reforzar la asistencia médica y logística en las regiones más golpeadas por la emergencia.

El cargamento fue enviado en un vuelo comercial

A diferencia de los cinco vuelos anteriores, realizados con aeronaves militares de la Fuerza Aérea Brasileña, el envío de este sábado fue trasladado en un vuelo comercial de la aerolínea Gol.

La carga incluyó donaciones del Ministerio de Salud de Brasil y de la farmacéutica privada Eurofarma, además de equipos y materiales de laboratorio enviados por la Marina brasileña para fortalecer el hospital de campaña instalado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

Entre los insumos enviados se encuentran 250 mil dosis de vacuna antirrábica canina y 10 mil dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades en medio de la emergencia.

Brasil refuerza atención médica en La Guaira

El apoyo brasileño también ha incluido el envío de personal médico militar, insumos hospitalarios y el material necesario para montar y operar un hospital de campaña en territorio venezolano.

Hasta ahora, Brasil ha movilizado cerca de 188 rescatistas con sus respectivos equipos de trabajo, además de especialistas en salud, logística y atención de emergencias.

Las autoridades brasileñas destacaron que la vacunación en escenarios de desastre es clave para reducir riesgos sanitarios, evitar la propagación de enfermedades y proteger a la población desplazada o expuesta a condiciones de alta vulnerabilidad.

Además de medicamentos y vacunas, Brasil envió seis agentes caninos de rescate y 100 purificadores de agua equipados con paneles solares, cada uno con capacidad para producir hasta 5 mil litros de agua potable al día.

Estos equipos buscan mitigar el desabastecimiento de agua en las zonas afectadas, donde los daños a la infraestructura han complicado el acceso a servicios básicos.

Los envíos han sido coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y forman parte de la respuesta internacional a la emergencia humanitaria en Venezuela.

Brasil también prevé apoyar la reconstrucción

El gobierno brasileño anunció además su intención de colaborar en las tareas de reconstrucción de infraestructura y viviendas en Venezuela.

Como parte de esa estrategia, el ministro de Defensa, José Múcio, viajó a Caracas acompañado por representantes de la Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades, con el objetivo de evaluar posibles mecanismos de apoyo para la recuperación de las zonas afectadas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la asistencia y dar continuidad al apoyo humanitario al país vecino.

Con este sexto envío, Brasil consolida una de las operaciones de ayuda más amplias desplegadas en la región tras los terremotos, combinando atención médica, vacunación, rescate, abastecimiento de agua y apoyo logístico para enfrentar la emergencia.