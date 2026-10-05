Brasil elige rumbo: 12 candidatos disputan la Presidencia

Ante las polémicas sobre los candidatos y la marcada disputa entre las principales fuerzas políticas, Brasil celebra este domingo sus elecciones presidenciales, en una jornada en la que también se renovarán distintos cargos a nivel federal y estatal.
¿Cómo funcionan las elecciones presidenciales en Brasil?
Las votaciones presidenciales en Brasil funcionan mediante voto directo y un sistema de dos vueltas.
En la primera se presentan los aspirantes registrados en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y los ciudadanos eligen entre las distintas candidaturas.
Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos aspirantes con mayor votación pasan a una segunda ronda.
El balotaje se realiza entre los dos candidatos más votados y gana quien obtenga la mayoría de los votos válidos.
Estos son los candidatos para la presidencia de Brasil
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Ronaldo Caiado (PSD)
- Romeu Zema (Novo)
- Augusto Cury (Avante)
- Renan Santos (Missão)
- Clariana Barão (DC)
- Wilson Grassi (Democrata)
- Rui Costa Pimenta (PCO)
- Samara Martins (UP)
- Hertz Dias (PSTU)
- Edmilson Costa (PCB)
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, favoritos de contienda presidencial
La elección tiene como uno de sus principales ejes la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en un escenario marcado por la polarización entre los sectores de izquierda y derecha.
Lula busca mantenerse al frente del Gobierno brasileño, mientras que Flávio Bolsonaro representa al Partido Liberal y al sector político identificado con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Los brasileños no solo elegirán presidente. En esta jornada también se seleccionarán gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estatales o distritales.
Por ello, los resultados definirán no solo quién encabezará el Poder Ejecutivo federal, sino también la composición del Congreso y los gobiernos estatales durante los próximos años.
Si ninguno de los candidatos presidenciales consigue superar el 50% de los votos válidos, los dos aspirantes con mayor respaldo se enfrentarán nuevamente en una segunda vuelta para definir al próximo presidente de Brasil.