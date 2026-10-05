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Brasil elige rumbo: 12 candidatos disputan la Presidencia

Por: Diana Valeria Leyva

04 Octubre 2026, 08:09

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Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, pasan a una segunda ronda

Brasil elige rumbo: 12 candidatos disputan la Presidencia

Ante las polémicas sobre los candidatos y la marcada disputa entre las principales fuerzas políticas, Brasil celebra este domingo sus elecciones presidenciales, en una jornada en la que también se renovarán distintos cargos a nivel federal y estatal.

¿Cómo funcionan las elecciones presidenciales en Brasil?

Las votaciones presidenciales en Brasil funcionan mediante voto directo y un sistema de dos vueltas.

En la primera se presentan los aspirantes registrados en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y los ciudadanos eligen entre las distintas candidaturas.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos aspirantes con mayor votación pasan a una segunda ronda.

El balotaje se realiza entre los dos candidatos más votados y gana quien obtenga la mayoría de los votos válidos.

Estos son los candidatos para la presidencia de Brasil

 

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

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  • Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro

  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Augusto Cury (Avante)

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  • Renan Santos (Missão)
  • Clariana Barão (DC)
  • Wilson Grassi (Democrata)

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  • Rui Costa Pimenta (PCO)
  • Samara Martins (UP)
  • Hertz Dias (PSTU)
  • Edmilson Costa (PCB)

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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, favoritos de contienda presidencial

La elección tiene como uno de sus principales ejes la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en un escenario marcado por la polarización entre los sectores de izquierda y derecha.

Lula busca mantenerse al frente del Gobierno brasileño, mientras que Flávio Bolsonaro representa al Partido Liberal y al sector político identificado con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Los brasileños no solo elegirán presidente. En esta jornada también se seleccionarán gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estatales o distritales.

Por ello, los resultados definirán no solo quién encabezará el Poder Ejecutivo federal, sino también la composición del Congreso y los gobiernos estatales durante los próximos años.

Si ninguno de los candidatos presidenciales consigue superar el 50% de los votos válidos, los dos aspirantes con mayor respaldo se enfrentarán nuevamente en una segunda vuelta para definir al próximo presidente de Brasil.

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