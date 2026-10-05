Brasil elige rumbo: 12 candidatos disputan la Presidencia

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, pasan a una segunda ronda

Ante las polémicas sobre los candidatos y la marcada disputa entre las principales fuerzas políticas, Brasil celebra este domingo sus elecciones presidenciales, en una jornada en la que también se renovarán distintos cargos a nivel federal y estatal.

¿Cómo funcionan las elecciones presidenciales en Brasil?

Las votaciones presidenciales en Brasil funcionan mediante voto directo y un sistema de dos vueltas.

En la primera se presentan los aspirantes registrados en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y los ciudadanos eligen entre las distintas candidaturas.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos aspirantes con mayor votación pasan a una segunda ronda.

El balotaje se realiza entre los dos candidatos más votados y gana quien obtenga la mayoría de los votos válidos.

Estos son los candidatos para la presidencia de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Flávio Bolsonaro (PL)

Ronaldo Caiado (PSD)

Romeu Zema (Novo)

Augusto Cury (Avante)

Renan Santos (Missão)

Clariana Barão (DC)

Wilson Grassi (Democrata)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Samara Martins (UP)

Hertz Dias (PSTU)

Edmilson Costa (PCB)

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, favoritos de contienda presidencial

La elección tiene como uno de sus principales ejes la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en un escenario marcado por la polarización entre los sectores de izquierda y derecha.

Lula busca mantenerse al frente del Gobierno brasileño, mientras que Flávio Bolsonaro representa al Partido Liberal y al sector político identificado con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Los brasileños no solo elegirán presidente. En esta jornada también se seleccionarán gobernadores, senadores, diputados federales y diputados estatales o distritales.

Por ello, los resultados definirán no solo quién encabezará el Poder Ejecutivo federal, sino también la composición del Congreso y los gobiernos estatales durante los próximos años.

Si ninguno de los candidatos presidenciales consigue superar el 50% de los votos válidos, los dos aspirantes con mayor respaldo se enfrentarán nuevamente en una segunda vuelta para definir al próximo presidente de Brasil.