Brasil celebra segunda vuelta presidencial entre Lula y Bolsonaro

La contienda representa un nuevo enfrentamiento entre las dos principales corrientes políticas que han dividido al país durante los últimos años

Los brasileños comenzaron a votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en una contienda entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro que definirá el rumbo político de la mayor economía de América Latina y podría influir en el equilibrio de fuerzas regional.

La elección enfrenta al dirigente de centroizquierda Lula con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado del mandatario estadounidense Donald Trump. Las encuestas previas anticiparon una competencia cerrada entre ambos candidatos, quienes necesitan superar el 50% de los votos válidos para ganar la Presidencia.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo más de 2.2 millones de votos de ventaja sobre Lula. Cerca de 33 millones de electores no acudieron a votar, de un padrón de casi 160 millones de personas.

Seguridad y costo de vida, ejes de la campaña

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó a la Presidencia en 2023, enfrentó una contienda marcada por las preocupaciones sobre el costo de vida y la seguridad pública.

Flávio Bolsonaro convirtió el combate al crimen en uno de los pilares de su campaña y prometió reducir los precios de los alimentos. Ambos candidatos también han enfrentado controversias relacionadas con acusaciones de corrupción que involucran a familiares y aliados.

El senador está bajo investigación por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal relacionados con un pago de aproximadamente 12 millones de dólares que habría recibido del exbanquero Daniel Vorcaro para producir una película sobre la vida de su padre.

Lula, por su parte, estuvo encarcelado durante más de un año por condenas de corrupción que posteriormente fueron anuladas.

El resultado definirá el rumbo político de Brasil

La contienda representa un nuevo enfrentamiento entre las dos principales corrientes políticas que han dividido al país durante los últimos años. En 2022, Lula derrotó a Jair Bolsonaro por un margen estrecho en la segunda vuelta presidencial.

Durante la campaña, Lula presentó a su rival como un riesgo para la democracia, mientras que Flávio Bolsonaro prometió impulsar una amnistía para su padre, quien enfrenta consecuencias judiciales por el caso relacionado con el intento de golpe de Estado.

El próximo presidente también tendrá influencia en la composición del Supremo Tribunal Federal, ya que durante el siguiente mandato se prevén al menos tres jubilaciones entre sus 11 integrantes. Flávio Bolsonaro ha planteado reformar el Poder Judicial, mientras que Lula ha defendido la continuidad de sus instituciones.

Trump y la relación con Estados Unidos

La elección también se desarrolla en medio de tensiones entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump impuso aranceles a exportaciones brasileñas y sancionó a un juez del Supremo Tribunal Federal que encabezó la investigación contra Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca y plantea fortalecer los acuerdos comerciales con Washington, especialmente en sectores como los minerales de tierras raras, cuyas reservas brasileñas se encuentran entre las mayores del mundo.

Lula, en contraste, ha cuestionado la intervención estadounidense en asuntos brasileños y advertido sobre los riesgos de que Washington influya en el proceso electoral.

Votación electrónica y resultados

Brasil utiliza un sistema de votación electrónica y los resultados suelen conocerse pocas horas después del cierre de las casillas, previsto para las 17:00 horas, tiempo de Brasilia.

La segunda vuelta definirá quién asumirá la Presidencia en enero, en un país cuyo rumbo político tiene implicaciones para las relaciones comerciales, la seguridad regional y la cooperación con otros gobiernos latinoamericanos.