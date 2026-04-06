Bombardeos en Irán dejan 17 muertos y daños en viviendas

Bombardeos en Irán dejan 17 muertos tras ataques a viviendas y zonas urbanas; reportan daños en universidades y aumenta tensión entre EE.UU. e Israel

Al menos 17 personas murieron en Irán tras una nueva serie de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que impactó distintos puntos del país y que continúa elevando la tensión en la región.

Bombardeo en zona residencial deja la mayoría de víctimas

De acuerdo con reportes de agencias vinculadas al gobierno iraní, 13 de las víctimas fallecieron tras un ataque contra dos viviendas en la ciudad de Ghal'eh Mir, ubicada en el distrito de Baharestan.

Autoridades locales señalaron que las labores de rescate continúan en la zona, ya que se mantiene la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros, tras el colapso de las estructuras afectadas.

Ataques en Teherán provocan muertos y destrucción

En paralelo, se informó de un bombardeo en el este de Teherán que dejó cuatro personas muertas y al menos siete heridas, luego de que las explosiones destruyeran completamente varias viviendas.

Según los reportes, tres casas quedaron reducidas a escombros y al menos 50 inmuebles registraron daños severos, lo que evidencia la magnitud del impacto en zonas habitacionales.

Infraestructura educativa también resulta afectada

La ofensiva alcanzó además instalaciones académicas, incluyendo la Universidad Sharif, donde daños en infraestructura energética provocaron fallas en el suministro eléctrico en el noreste de la capital.

Asimismo, se reportaron afectaciones en la mezquita universitaria, con imágenes que muestran techos colapsados y vidrios rotos al interior del recinto.

Denuncian ataques a universidades y víctimas civiles

Autoridades iraníes denunciaron que, desde el inicio del conflicto, más de 30 universidades y centros educativos han sido blanco de ataques, dejando un saldo de 60 estudiantes y cinco profesores fallecidos.

En cuanto al balance general, el gobierno no ha actualizado cifras oficiales desde los primeros días de la ofensiva, cuando reportó 1,230 muertos.

Sin embargo, la organización opositora HRANA sostiene que el número de víctimas supera los 3,400 fallecidos, incluyendo más de 1,500 civiles.

Tensión internacional y amenazas escalan el conflicto

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró amenazas contra Irán, advirtiendo que podría desatar “el infierno” si no se cumplen sus demandas en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense también indicó la posible extensión del ultimátum por 24 horas adicionales, fijando un nuevo plazo hasta la noche del martes 7 de abril, lo que mantiene la incertidumbre sobre una posible escalada mayor del conflicto.