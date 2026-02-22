Bombardeos en el este de Afganistán dejan viviendas destruidas

Un portavoz del gobierno talibán señaló que las incursiones impactaron zonas residenciales en las provincias de Paktika y Nangarhar

Varios ataques aéreos sacudieron durante la madrugada el este de Afganistán, dejando viviendas destruidas y una madrasa dañada, de acuerdo con información difundida este domingo por autoridades talibanes, quienes reportan decenas de personas atrapadas entre los escombros y responsabilizan a Pakistán por la ofensiva.

Un portavoz del gobierno talibán señaló que las incursiones impactaron zonas residenciales en las provincias de Paktika y Nangarhar, y afirmó que las víctimas son civiles, en su mayoría mujeres y menores de edad.

Misil impacta vivienda con 23 personas en su interior

En la provincia de Nangarhar, el portavoz policial Sayed Tayyab Hamad indicó que el ataque más grave ocurrió en el distrito de Behsood, donde un misil alcanzó una casa en la que se encontraban 23 integrantes de una familia al momento del bombardeo. Hasta ahora, solo cuatro personas han sido rescatadas con vida.

Hamad agregó que no existe confirmación sobre más sobrevivientes entre quienes permanecen bajo los restos de la vivienda, y subrayó que la mayoría serían mujeres y niños.

Talibanes acusan a Pakistán por los ataques

Por su parte, el vocero principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, acusó a “círculos militares especiales de Pakistán” de dirigir los ataques contra áreas habitadas con el objetivo de desviar la atención de problemas internos en ese país. En un comunicado oficial, afirmó que los bombardeos dejaron decenas de civiles muertos y heridos.

Rescates entre escombros y falta de respuesta oficial

Tras los ataques, equipos de seguridad y voluntarios locales trabajan en la remoción de escombros tanto en las viviendas como en la escuela religiosa afectada. Habitantes de la zona difundieron imágenes que muestran escenas de rescates improvisados, con personas cubiertas de polvo y sangre siendo auxiliadas por vecinos ante la carencia de equipo especializado.

Hasta el momento, el gobierno de Islamabad no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. En ocasiones anteriores, Pakistán ha reconocido operaciones en territorio afgano, argumentando que se trata de acciones contra grupos insurgentes.

La situación se complica por las limitaciones en infraestructura y servicios médicos en la región, lo que reduce las posibilidades de localizar con vida a quienes permanecen atrapados bajo las ruinas.