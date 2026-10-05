Bombardeo israelí deja un muerto y 10 heridos en Gaza

El Ejército israelí confirmó que buscaba atacar a Al Qaisi y lo acusó de pertenecer a Hamás y de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023

Un bombardeo israelí contra un vehículo en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, dejó un muerto y diez heridos la mañana de este domingo 4 de octubre, según los servicios de ambulancias y emergencias gazatíes.

La víctima fue identificada como Saqer al Qaisi, director en Gaza de la organización humanitaria turca Asociación Deniz Feneri. El Hospital Mártires de Al Aqsa confirmó su identidad tras recibir el cuerpo.

El vehículo se incendió después del ataque

El bombardeo ocurrió cerca de la zona de Al Hawouz, al sur de Deir al-Balah. El coche quedó envuelto en llamas y personas presentes intentaron apagar el fuego con agua antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Más tarde, familiares y allegados se reunieron en el Hospital Nasser, en Jan Yunis, para despedir a Al Qaisi antes de su entierro.

Israel confirma que Al Qaisi era el objetivo

El Ejército israelí confirmó que buscaba atacar a Al Qaisi y lo acusó de pertenecer a Hamás y de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

También sostuvo que utilizaba su cargo en Deniz Feneri para emplear a integrantes del grupo y proporcionarles apoyo financiero. Las fuerzas israelíes señalaron supuestos vínculos de la organización con dirigentes de Hamás y autoridades turcas, pero esas acusaciones no cuentan con corroboración independiente en la información consultada.

Existe además una diferencia entre los reportes sobre la ubicación: los servicios palestinos sitúan el ataque en Deir al Balah, mientras el comunicado militar israelí menciona Jan Yunis.

Una niña muere por heridas de un ataque anterior

En un hecho distinto, Suha Nasser, de seis años, murió este domingo por las heridas sufridas dos semanas antes en un tiroteo que alcanzó la tienda de campaña donde se encontraba con su familia.

Por otra parte, el Hospital Shifa informó que cuatro personas resultaron heridas en otro ataque aéreo israelí en Beit Lahia, al norte de Gaza. Estas víctimas corresponden a incidentes separados del bombardeo contra el vehículo.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 1.400 personas han muerto por acciones israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025. El balance acumulado de fallecidos desde el 7 de octubre de 2023 supera los 74.228, de acuerdo con la misma autoridad.