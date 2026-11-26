El funcionario participaba en la preparación de ataques contra soldados y civiles israelíes y trabajaba para restablecer las capacidades de Hamás

Un bombardeo israelí contra un departamento en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, mató este miércoles 25 de noviembre al responsable de Seguridad Interna de Hamás en el norte del territorio, Mohamed Mayid Abu al Uf, junto con su esposa y sus dos hijas adolescentes.

Es el segundo mando del mismo aparato muerto en un ataque israelí en menos de 24 horas.

El Ministerio del Interior gazatí, controlado por Hamás, confirmó el fallecimiento del coronel y su familia. La Defensa Civil informó que el ataque dejó además doce personas heridas.

El bombardeo alcanzó la vivienda familiar en Al Shati

La incursión ocurrió de madrugada y alcanzó el departamento donde se encontraba Abu al Uf con su esposa, Noura Ezzat, y sus hijas Yusra, de 15 años, y Jana, de 13.

Fuentes médicas del hospital Al Shifa confirmaron la recepción de los cuatro cuerpos y de varios lesionados. Hasta el momento, no se ha difundido un parte detallado sobre el estado de salud de todos los heridos.

El Ministerio del Interior acusó a Israel de intentar debilitar las estructuras de seguridad de Gaza para provocar desorden entre la población palestina.

Israel confirma el ataque contra el mando de seguridad

El Ejército israelí confirmó que realizó la operación junto con el Shin Bet, su servicio de inteligencia interior, e identificó a Abu al Uf como jefe del aparato de Seguridad Interna de Hamás en el norte de Gaza.

Según la versión militar israelí, el funcionario participaba en la preparación de ataques contra soldados y civiles israelíes y trabajaba para restablecer las capacidades de Hamás. Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente.

Israel sostuvo que su muerte representa un golpe a la capacidad de dirección del organismo, mientras las autoridades gazatíes denunciaron las muertes de su esposa y sus dos hijas en el bombardeo residencial.

Dos responsables del mismo organismo muertos en dos días

El ataque ocurrió después de que Israel matara el martes 24 de noviembre a Naim Mohamed Abu Nahal, director general del Servicio de Seguridad Interna para toda Gaza.

Ambos funcionarios pertenecían al mismo aparato, pero tenían responsabilidades distintas: Abu Nahal encabezaba el organismo en el conjunto del territorio, mientras Abu al Uf dirigía su estructura en la gobernación del Norte de Gaza.

Los dos ataques se produjeron pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025. Israel sostiene que sus operaciones buscan impedir acciones de Hamás; el movimiento palestino acusa a las fuerzas israelíes de quebrantar la tregua mediante los bombardeos.