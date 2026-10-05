Bolsonaro y Lula se enfrentarán en segunda vuelta por Brasil

La diferencia entre ambos ronda los cinco millones de votos. De cara al balotaje, Lula enfrenta un escenario complicado, ya que los candidatos eliminados

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva seguirán su contienda al enfrentarse en una segunda vuelta para conseguir la presidencia de Brasil.

Brasil irá a una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el 50% de los votos válidos.

Con el 88% de las casillas contabilizadas, Flávio Bolsonaro encabeza la primera ronda con el 48.19% de los sufragios, mientras que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtiene el 43.80%.

La diferencia entre ambos ronda los cinco millones de votos. De cara al balotaje, Lula enfrenta un escenario complicado, ya que los candidatos eliminados, identificados en su mayoría con la derecha, concentran en conjunto más del 7% de los sufragios.

Casi 159 millones de electores fueron convocados para participar en los comicios, en los que, además de elegir presidente, los brasileños votaron por gobernadores, diputados federales, senadores y representantes de las asambleas legislativas estatales.

La elección estuvo marcada desde el inicio por la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro, quienes representan a dos de las principales fuerzas políticas del país.

Lula, actual presidente de Brasil, busca obtener un cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro representa al Partido Liberal y al sector político identificado con su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio, de 45 años, fue elegido como candidato presidencial por el Partido Liberal después de que su padre quedara fuera de la contienda. El senador se presentó durante la campaña como representante del bolsonarismo y centró parte de sus propuestas en temas como seguridad y combate al crimen.

Por su parte, Lula planteó la elección como una disputa entre “la democracia y la barbarie”, en referencia al movimiento político asociado con el bolsonarismo.

Ambos acudieron a votar

Flávio Bolsonaro fue el primero de los candidatos presidenciales en acudir a las urnas. El senador votó en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y colaboradores.

Después de emitir su sufragio, declaró:

“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”.

Lula, por su parte, acudió a votar en São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, una ciudad estrechamente vinculada con su trayectoria política.

Tres semanas para definir al próximo presidente

Con la primera vuelta concluida, Lula y Flávio Bolsonaro tendrán ahora tres semanas para disputar el respaldo de los electores que optaron por alguno de los otros candidatos.

La segunda vuelta se realizará el 25 de octubre y ganará quien obtenga la mayoría de los votos válidos.

Además de la Presidencia, los comicios de este domingo definieron gobernadores, diputados federales, senadores y representantes de las asambleas legislativas estatales, por lo que el resultado también determinará la composición política que acompañará al próximo Gobierno brasileño.

La nueva disputa enfrentará nuevamente a Lula y al apellido Bolsonaro, pero esta vez será Flávio quien busque llevar al bolsonarismo de regreso al Palacio de Planalto.