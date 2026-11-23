Su médico personal, el cardiólogo Brasil Caiado, advirtió que si el manejo clínico no surte efecto en las próximas horas recurrirá a una nueva cirugía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por golpismo, continúa ingresado este domingo en una unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star de Brasilia por una obstrucción aguda en el intestino delgado y sin previsión de alta, aunque pasó la última noche sin dolores, informaron sus médicos y allegados.

Bolsonaro fue trasladado bajo escolta policial el viernes desde su residencia tras reportar fuertes dolores abdominales. Según el boletín médico de este domingo, sin cambios respecto al del sábado, permanece clínicamente estable bajo tratamiento con ayuno, soporte nutricional y sonda gástrica.

Su médico personal, el cardiólogo Brasil Caiado, advirtió que si el manejo clínico no surte efecto en las próximas horas recurrirá a una nueva cirugía.

Señales de mejoría y condiciones de visita

En Instagram, su esposa, la senadora electa Michelle Bolsonaro, aseguró que el exmandatario durmió sin dolor durante la noche del sábado y camina por los pasillos del hospital, además de pedir oraciones para evitar otra operación.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del caso, autorizó visitas diarias de los hijos del exgobernante mientras dure la hospitalización, restringidas en su domicilio, pero prohibió el uso de celulares y el registro de fotos, audios o videos para redes sociales.

Historial médico y condena por golpismo

El cuadro reaviva una cadena de complicaciones abdominales y cirugías iniciada tras el apuñalamiento que sufrió en septiembre de 2018 en Juiz de Fora durante su campaña presidencial. Su estado de salud fue uno de los motivos considerados por Moraes para concederle en marzo la prisión domiciliaria humanitaria.

Bolsonaro empezó a cumplir su sentencia en noviembre de 2025, primero en dependencias de la Policía Federal y luego en el complejo penitenciario Papudinha, tras ser hallado culpable de intentar impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de los comicios de 2022.