El expresidente brasileño está estable, pero no tiene fecha de alta; los médicos evalúan si necesitará una nueva cirugía

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanece internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia debido a una obstrucción abdominal casi total. Aunque su estado de salud es estable, los médicos no han establecido una fecha para darle el alta y analizan si será necesario someterlo a una nueva cirugía.

Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años de cárcel por golpismo, ingresó el viernes al hospital DF Star después de presentar fuertes dolores abdominales. El parte médico difundido este sábado señala que se encuentra consciente, orientado y respira por sus propios medios.

Médicos evalúan si Bolsonaro necesitará otra cirugía

El equipo médico comenzó un tratamiento que incluye hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para atender el bloqueo en el intestino delgado.

El médico del exmandatario, Brasil Caiado, explicó que la obstrucción es "casi total" y que la decisión de realizar una nueva intervención dependerá de la respuesta al tratamiento y de cómo evolucione durante las próximas horas.

"Por ahora no hay previsión de alta médica", informó el hospital en su comunicado.

La situación también fue descrita por su hijo Carlos Bolsonaro, quien permanece con él en el centro médico. A través de redes sociales, el senador electo indicó que durante la madrugada del sábado la sonda gástrica permitió retirar cerca de un litro de residuos alimenticios.

El hijo del expresidente manifestó preocupación por los episodios de náuseas, vómitos y dolor abdominal que, según relató, reaparecen cuando disminuye el efecto de los medicamentos.

"En este sube y baja, cuando los efectos de las medicinas pasan, las ansias de vómito vuelven visiblemente, la barriga nuevamente se distiende, los dolores se agravan con los bostezos y la preocupación con una broncoaspiración aumenta", escribió.

Autorizan visitas de sus hijos en el hospital

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable del proceso en la Corte Suprema brasileña que terminó con la condena de Bolsonaro, autorizó que sus hijos puedan visitarlo diariamente mientras permanezca hospitalizado.

La medida permite los encuentros familiares en el hospital, aunque establece restricciones: los visitantes no podrán utilizar teléfonos celulares ni grabar fotografías, audios o videos para publicarlos en redes sociales.

La autorización representa un cambio respecto a las condiciones de su prisión domiciliaria, donde sus hijos tenían prohibido visitarlo.

Bolsonaro arrastra problemas de salud desde 2018

El exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha enfrentado diversas hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018, en Juiz de Fora, cuando buscaba la Presidencia.

El ataque le provocó lesiones graves en el abdomen y requirió una cirugía de emergencia. Posteriormente tuvo que someterse a otras operaciones debido a complicaciones intestinales.

Sus antecedentes médicos también fueron considerados por Alexandre de Moraes para autorizar, en marzo, que continuara cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Bolsonaro fue sentenciado por intentar impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022. Comenzó a cumplir su pena en noviembre de 2025, primero en instalaciones de la Policía Federal y después en el complejo penitenciario Papudinha, antes de ser trasladado a su residencia.