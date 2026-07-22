Bolivia tiene registro de 26 connacionales en el ejército ruso

El ministro detalló que 20 bolivianos "mantienen contratos activos", hay cuatro heridos "confirmados en hospitales de campaña" y también "un fallecido

El Gobierno de Rodrigo Paz informó este martes que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia, en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía por el presunto reclutamiento de personas para la guerra contra Ucrania.

"Hemos registrado 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa", dijo a los medios el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo.

El ministro detalló que 20 bolivianos "mantienen contratos activos", hay cuatro heridos "confirmados en hospitales de campaña" y también "un fallecido y un ciudadano repatriado exitosamente a Bolivia".

De los heridos, uno está "en proceso de desvinculación militar", agregó.

Aramayo sostuvo que desde abril de 2025 se tenían reportes de estos casos y lamentó que "la anterior gestión en la Cancillería no tuvo actuación" al respecto, en alusión al Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

El canciller aseguró que desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado, el Ministerio de Exteriores ha "tomado acciones (...) a través de vía consular y diplomática para atender cada uno de los casos".

Mencionó como ejemplo que entre el 6 y 9 de junio pasado, se envió una misión consular a Donetsk (Ucrania) "para verificar personalmente la situación" de un boliviano "y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas", además de acompañarle en el "proceso de atención médica" que requería.

También indicó que el pasado viernes tuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Vérchenko, con quien se estableció "una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento prioritario a todos estos casos".

Aramayo agregó que están "en manos de las instancias judiciales" las investigaciones correspondientes por "posibles hechos delictivos vinculados" al presunto reclutamiento o "intermediación" para captar personas para la guerra.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó el lunes que hay cuatro investigaciones en desarrollo en tres de las nueve regiones del país, por el presunto reclutamiento de personas por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania.

Las investigaciones se efectúan por el presunto delito de "trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos", precisó.

Dentro de uno de los casos, un juez dispuso el pasado sábado el encarcelamiento preventivo por 60 días de tres personas que fueron detenidas en Santa Cruz, por su presunto vínculo con un hombre identificado como A.A.M., quien es el principal investigado por el supuesto reclutamiento en esa región oriental.

La Fiscalía recordó que las investigaciones surgieron tras conocerse las denuncias públicas "sobre presuntas redes que ofrecían oportunidades laborales en el extranjero" pero que "en realidad buscaban reclutar a ciudadanos bolivianos para integrarlos a conflictos armados fuera del país".

La semana pasada, la Embajada rusa en Bolivia sostuvo en un comunicado que "descarta de manera rotunda cualquier vínculo" con el mencionado reclutamiento y rechazó "categóricamente" las acusaciones en su contra "por carecer de fundamento alguno".