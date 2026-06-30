Bolivia envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela

El vuelo estará integrado por una tripulación de 10 personas y 20 rescatistas militares especialistas, junto con seis toneladas de víveres

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, anunció este lunes la habilitación de un avión Hércules que transportará a 20 rescatistas y seis toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados del doble terremoto que afectó a varias poblaciones del norte de Venezuela.

El vuelo estará integrado por una tripulación de 10 personas y 20 rescatistas militares especialistas, quienes se trasladan con su respectivo equipo de trabajo "ante la solicitud de apoyo recibida por las afectaciones en zonas de Venezuela", señaló Justiniano en sus redes sociales.

La misión humanitaria durará siete días, de los cuales cinco serán de "trabajo efectivo de rescate" y también se ha habilitado el traslado de ayuda humanitaria desde las ciudades de La Paz y Santa Cruz, que se prevé alcance las seis toneladas, indicó.

Según el ministro, su despacho coordina estas acciones con el ministerio boliviano de Exteriores y con la Cancillería de Venezuela.

También anunció que, en el vuelo de regreso, existe la posibilidad de repatriar a bolivianos que se encuentren en Venezuela, para lo cual se habilitaron 60 cupos, en función de las "condiciones operativas de la misión".

"En momentos difíciles, Bolivia no mira de lejos. Bolivia responde, ayuda y acompaña", agregó.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

Al conocer sobre la catástrofe, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su "profunda solidaridad" con el pueblo venezolano y su disposición de "brindar el apoyo que sea necesario" a los afectados.

Además, la Cancillería de Bolivia habilitó la semana pasada una línea consular de emergencia para apoyar a los connacionales en territorio venezolano.