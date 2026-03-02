Bolivia decreta duelo por tragedia aérea que dejó 22 muertos

El presidente Rodrigo Paz ordena tres días de luto tras el accidente de un avión militar en El Alto que dejó 22 muertos y decenas de heridos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó tres días de duelo nacional por las 22 personas fallecidas en el accidente de un avión militar de carga ocurrido el viernes en la ciudad de El Alto, informó este domingo el Gobierno.

El mandatario calificó la tragedia como un momento de profundo dolor para el país y llamó a actuar con “respeto, responsabilidad y unidad”.

Paz instruyó a las autoridades brindar atención integral a las familias afectadas y realizar una investigación transparente para determinar las causas del siniestro.

“Nuestro deber es acompañar, asistir y responder con claridad”, afirmó el presidente, quien también expresó su cercanía y oraciones para quienes perdieron a un ser querido.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se registró pasadas las 18:00 hora local del viernes (22:00 GMT), cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos, división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana, se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto.

La aeronave había aterrizado procedente de Santa Cruz de la Sierra y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea.

El avión transportaba una importante cantidad de dinero, que quedó disperso en los alrededores tras el accidente.

Imágenes difundidas en medios locales y redes sociales mostraron a varias personas intentando recoger los billetes, lo que obligó a bomberos a dispersarlas con chorros de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos para controlar la situación.

Aumenta el saldo de víctimas

Inicialmente se habían confirmado 15 fallecidos, pero la Fiscalía y el Gobierno actualizaron la cifra a 22 víctimas mortales.

Además, 37 personas permanecen hospitalizadas por diversas lesiones y al menos 15 vehículos resultaron afectados por el impacto.

La Fuerza Aérea Boliviana conformó una comisión especial para investigar las causas y posibles responsabilidades del accidente ocurrido en la segunda ciudad más poblada del país.