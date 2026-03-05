Bobby Pulido gana primarias en Texas rumbo al Congreso

Con más del 90 por ciento de las boletas contabilizadas, Pulido alcanzó el 68 por ciento de los votos, mientras que su adversaria obtuvo el 32 por ciento.

El cantante texano y ganador del Grammy Bobby Pulido obtuvo la victoria en las elecciones primarias del Partido Demócrata en Texas, con lo que se perfila como candidato rumbo a los comicios de medio término en Estados Unidos, de acuerdo con proyecciones difundidas por medios nacionales.

El intérprete, ampliamente reconocido dentro de la música regional texana, competirá en noviembre contra la actual congresista republicana Mónica De La Cruz, quien representa el Distrito 15.

Con más del 90 por ciento de las boletas contabilizadas, Pulido alcanzó el 68 por ciento de los votos, mientras que su adversaria en la contienda interna, la progresista Ada Cuellar, obtuvo el 32 por ciento.

Bobby Pulido busca atraer a latinos moderados

Durante su campaña, Bobby Pulido ha enfocado su mensaje en recuperar el respaldo de los latinos moderados para el Partido Demócrata. El propio aspirante se ha definido públicamente como un "demócrata conservador".

Nacido en Edinburg, Texas, el artista pretende representar un distrito que comprende parte de la frontera sur y zonas periféricas de San Antonio, donde aproximadamente el 81 por ciento de la población es de origen hispano.

El Distrito 15 ha sido considerado estratégico por su peso demográfico y su cercanía con la frontera entre Estados Unidos y México.

Panorama nacional y voto hispano

A nivel nacional, distintos sondeos reflejan un clima de inconformidad entre la comunidad latina respecto al rumbo del país. De acuerdo con una encuesta del centro de investigaciones Pew publicada en noviembre, el 70 por ciento de los hispanos desaprueba la manera en que Donald Trump ejerce la presidencia.

En este contexto, la candidatura de Bobby Pulido podría convertirse en un factor clave dentro de la estrategia demócrata para fortalecer su presencia en distritos con alta concentración de votantes hispanos.