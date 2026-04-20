Blue Origin logra reutilizar el cohete New Glenn por primera vez

La compañía aeroespacial Blue Origin logró este domingo un avance clave al reutilizar por primera vez uno de los propulsores de su cohete New Glenn

La compañía aeroespacial Blue Origin logró este domingo un avance clave al reutilizar por primera vez uno de los propulsores de su cohete New Glenn, durante su tercera misión, consolidando así su estrategia para competir en el mercado de lanzamientos espaciales.

El despegue se realizó desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 07:25 hora local, tras una breve interrupción en la cuenta regresiva por un problema técnico que fue resuelto minutos después.

Recuperación exitosa

Tras la separación de etapas, el propulsor reutilizado fue recuperado en el océano Atlántico aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento, confirmando la viabilidad de este sistema.

Este logro representa un paso significativo, ya que hasta ahora solo SpaceX, fundada por Elon Musk, había conseguido reutilizar cohetes de manera exitosa en vuelos orbitales.

La segunda etapa del cohete continuó su trayectoria para cumplir con su objetivo principal: colocar en órbita un satélite de comunicaciones de AST SpaceMobile.

La misión, denominada NG-3, fue calificada como “trascendental” por directivos del programa, al marcar un punto de inflexión en el desarrollo tecnológico de la empresa.

Clave para competir en la industria

La reutilización de propulsores es fundamental para reducir costos y mejorar la frecuencia de lanzamientos, un aspecto en el que SpaceX ha dominado el mercado global en los últimos años.

Con este avance, Blue Origin busca posicionarse como un competidor sólido en la industria espacial comercial.

El desarrollo del New Glenn también será clave para futuras misiones, incluyendo la participación en proyectos de la NASA, como la misión Escapade a Marte.

Además, la empresa trabaja en un módulo de aterrizaje lunar robótico con miras a próximas misiones en la superficie de la Luna.

El éxito de esta tercera misión refuerza las ambiciones de Blue Origin de consolidarse en la nueva era de la exploración espacial.