Bloqueará EUA los barcos de puertos iraníes este 13 de abril

Por otro lado, autoridades iraníes advirtieron que cualquier presencia militar extranjera en la zona será considerada una violación del alto el fuego.

El presidente de EUA, Donald Trump, anunció un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán, lo que eleva la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. La decisión ocurre luego de más de 20 horas de diálogo sin acuerdo en Pakistán.

El mandatario aseguró que la medida busca responder al control iraní sobre la zona y a las restricciones impuestas al tránsito marítimo. El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier intervención impacta directamente en la economía global.

¿Por qué fracasaron las negociaciones entre EUA e Irán?

Las conversaciones entre ambos países se estancaron principalmente por desacuerdos sobre el programa nuclear iraní. Washington exigía que Teherán renunciara a sus ambiciones nucleares, mientras que Irán pedía el desbloqueo de miles de millones de dólares en ingresos petroleros.

La falta de consenso dejó en el aire un posible acuerdo que buscaba consolidar un alto el fuego en la región. Pese a algunos avances, ninguno de los puntos clave logró resolverse.

¿En qué consiste el bloqueo naval anunciado?

Trump ordenó a la Marina estadounidense interceptar embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes, así como detener a aquellos barcos que hayan pagado peajes a Irán para transitar por la zona.

El Mando Central de EUA indicó que la medida se aplicará a buques de todas las naciones, aunque se permitirá el paso a embarcaciones que no tengan relación con puertos iraníes.

Además, se contempla la eliminación de minas marinas en el estrecho, las cuales representan un riesgo para la navegación comercial.

Irán advierte respuesta ante presencia militar

Tras el anuncio, autoridades iraníes advirtieron que cualquier presencia militar extranjera en la zona será considerada una violación del alto el fuego, lo que podría detonar nuevas confrontaciones.

El conflicto en la región ya había escalado en semanas previas, con ataques y restricciones al tránsito marítimo que redujeron significativamente el flujo de petróleo.