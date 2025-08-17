Billetera perdida hace 11 años aparece en motor de un auto

Un misterio de más de una década se resolvió de la forma más insólita: la billetera de Richard “Big Red” Guilford, extraviada en 2014, apareció este año

Un misterio de más de una década se resolvió de la forma más insólita: la billetera de Richard “Big Red” Guilford, extraviada en 2014, apareció este año escondida en el compartimento del motor de una Ford Edge con más de 243 mil kilómetros recorridos.

El hallazgo ocurrió en junio, cuando el mecánico Chad Volk, de Lake Crystal, Minnesota, reparaba el vehículo y detectó que la caja del filtro de aire no encajaba.

Al retirarla, descubrió la billetera encajada entre la transmisión y el filtro. Dentro había 15 dólares, una licencia de conducir, una identificación laboral, tarjetas de regalo por 275 dólares y boletos de lotería.

Guilford, un trabajador automotriz jubilado de 56 años que laboró casi 35 en Ford, recordó que perdió la billetera en la época navideña de 2014, mientras trabajaba en una planta de Wayne, Michigan.

Pese a buscar en decenas de autos, nunca la encontró y terminó asumiendo que se había extraviado para siempre.

“Te restablece la fe en la humanidad que la gente diga: ‘Oye, perdiste esto, lo encontré, te lo voy a devolver’”, dijo Guilford, asombrado por el buen estado del objeto tras 11 años expuesto a climas extremos.

Ford calificó el hallazgo como una “reparación de extrema precisión”, y la tienda Cabela’s confirmó que las tarjetas de regalo siguen siendo válidas, además de ofrecer reponerlas. Guilford planea conservar la billetera como una reliquia familiar.

“Voy a poner todo de nuevo en ella y dejarla tal como está… para que mis hijos y bisnietos puedan contar esta historia”, afirmó.