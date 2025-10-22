Billboard Latino alerta de censura digital por leyes migratorias

Artistas latinos enfrentan restricciones migratorias en Estados Unidos y deben cuidar lo que publican en redes para no poner en riesgo sus visas.

La abogada experta en inmigración Lea A. Salama DiMitri, explicó durante un foro en el marco de la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami Beach, el impacto que las crecientes restricciones migratorias de Estados Unidos tienen en los artistas y la importancia de ser cautelosos con lo que publican en las redes sociales para no poner en riesgo sus estatus migratorios.

La abogada advirtió que las redes sociales están siendo analizadas por el Departamento de Estado de EUA para todos aquellos que soliciten una visa.

"Con la IA en evolución, el Gobierno ha creado una especie de algoritmo para analizar las redes sociales de las personas", explicó DiMitri.

Salama DiMitri mencionó que ahora la gente tiene que preocuparse por cualquier tipo de publicación o comentarios relacionado en política en redes sociales.

¿Qué artistas han sido afectados por leyes migratorias?

Un caso reciente es el de Miguel Bosé, que por retrasos con su visa de trabajo tuvo que cancelar un concierto programado para el 2 de octubre en Nueva York. La gira del español finalmente empezó el 17 de ese mes con nuevas fechas.

"Las visas de trabajo de los EE.UU. no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas", explicó Bosé en sus redes.

La revocación de la visa al mexicano Julión Álvarez le impidió presentarse ante 50 mil seguidores en un concierto con entradas agotadas en mayo en Texas, algo que generó pérdidas que superaron los dos millones de dólares en producción y campañas promocionales, señaló el cantante.

También, la visa de Los Alegres del Barranco fue cancelada tras mostrar imágenes vinculadas a un narcotraficante, y a los mexicanos Grupo Firme, les suspendieron en junio su participación en el festival La Onda Fest, en California, por retrasos administrativos.