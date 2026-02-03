Bill y Hillary Clinton testificarán por investigación de Epstein

El llamado a declarar se inscribe en una indagatoria más amplia sobre la red de relaciones de Jeffrey Epstein y los posibles vínculos con personajes políticos

El expresidente de EUA, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron comparecer ante la Cámara de Representantes como parte de la investigación relacionada con el caso del financiero Jeffrey Epstein.

La comparecencia fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña, mediante una publicación en la red social X, en respuesta a una solicitud del Comité de Supervisión de la Cámara Baja.

Confirman disposición de los Clinton a testificar

En su mensaje, Ureña señaló que Bill y Hillary Clinton han actuado de buena fe ante los requerimientos del comité y confirmó que el exmandatario acudirá a la audiencia cuando sea convocado formalmente.

De acuerdo con el vocero, la comparecencia busca sentar un precedente en este tipo de investigaciones legislativas relacionadas con figuras públicas.

Investigación sobre la red de Jeffrey Epstein

El llamado a declarar se inscribe en una indagatoria más amplia sobre la red de relaciones de Jeffrey Epstein y los posibles vínculos con personajes del ámbito político y financiero.

Aunque ninguno de los Clinton ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer eventuales contactos, comunicaciones o relaciones durante los años en que Epstein mantenía influencia en círculos de alto perfil.

Publicación masiva de documentos judiciales

La semana pasada, el Departamento de Justicia dio a conocer más de 3 millones de páginas de documentos, además de 2,000 videos y 180,000 imágenes vinculadas con la investigación del caso.

Tras la difusión, legisladores y víctimas cuestionaron el proceso por demoras, ediciones deficientes y la exposición de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores de edad.

Revisión de archivos y protección de datos sensibles

Ante estas críticas, miles de archivos fueron retirados de manera temporal mientras se revisan los protocolos para proteger información sensible y evitar la divulgación de datos personales.

Postura de la Casa Blanca sobre el caso

En este contexto, el presidente de EUA, Donald Trump, declaró este lunes en la Casa Blanca que considera que el Departamento de Justicia debería dejar de lado el caso Epstein.

El mandatario reiteró que no mantiene ningún tipo de implicación con el financiero y negó vínculos personales o profesionales con él.

Con información de EFE