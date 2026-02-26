Bill Gates se disculpa con su fundación por vínculos con Epstein

El cofundador de Microsoft Bill Gates, admitió errores que afectaron a la Fundación Gates, aunque negó haber participado en delitos

El magnate tecnológico Bill Gates se disculpó con el personal de la Fundación Gates por sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, y reconoció que cometió errores que ensombrecieron al grupo filantrópico.

De acuerdo con un reporte del The Wall Street Journal, el cofundador de Microsoft habló del tema durante una asamblea interna celebrada el martes. Según la grabación citada por el diario, Gates reconoció que fue un “grave error” dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la fundación a reuniones con él.

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, afirmó Gates ante empleados.

También reconoció haber tenido dos romances con mujeres rusas que Epstein descubrió posteriormente, pero aseguró que no estaban relacionadas con la red de tráfico sexual del financista.

Fundación dice que asumió responsabilidad

Un portavoz de la Fundación Gates confirmó a Reuters que el multimillonario abordó el tema con franqueza durante la reunión interna.

“Bill habló con franqueza… y asumió la responsabilidad de sus acciones”, indicó la organización.

El vocero agregó que Gates respondió preguntas sobre diversos temas, incluida la publicación de archivos relacionados con Epstein.

Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones después de la condena del financiero para discutir la expansión de esfuerzos filantrópicos. El empresario ha sostenido previamente que la relación se limitó a conversaciones sobre filantropía y que reunirse con Epstein fue un error.

A inicios de este mes, la Fundación Gates aseguró que nunca realizó pagos a Epstein ni lo empleó. Fundada en 2000 por Gates y su entonces esposa, la organización se mantiene como uno de los mayores financiadores de iniciativas de salud global en el mundo.