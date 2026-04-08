Bill Gates comparecerá en el Congreso de EUA por caso Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates declarará en junio ante el Congreso de Estados Unidos sobre su relación con el financiero

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo 10 de junio ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación relacionada con el caso de Jeffrey Epstein.

El testimonio fue solicitado por el Comité de Supervisión del Congreso mediante una carta enviada el pasado 3 de marzo, con el objetivo de esclarecer los detalles de la relación entre Gates y Epstein, según reportan medios estadounidenses.

Declaración ante el Congreso

Un portavoz del empresario señaló que Gates “acoge con satisfacción” la oportunidad de comparecer ante los legisladores y responder a los cuestionamientos sobre sus vínculos con el fallecido financiero.

La audiencia se suma a una serie de comparecencias relacionadas con el caso, en el que ya han participado figuras como el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

El pasado 4 de febrero, tras la publicación de millones de páginas adicionales por parte del Departamento de Justicia, Gates admitió que fue “un insensato” al mantener contacto con Epstein.

El magnate explicó que lo conoció en 2011 y que coincidieron en varias cenas, pero negó haber visitado la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes.

“El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir donaciones para la salud global”, explicó en su momento.

Niega acusaciones y mensajes

Gates rechazó categóricamente las acusaciones derivadas de supuestos correos electrónicos de 2013, en los que Epstein insinuaba una presunta relación extramatrimonial y el uso de medicamentos para tratar una enfermedad de transmisión sexual.

“Ese correo nunca se envió, es falso. No sé qué estaba pensando”, afirmó, sugiriendo que el financiero pudo haber intentado perjudicarlo.

El empresario también reiteró que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein y calificó esa relación como un “callejón sin salida”.

Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa, Melinda French Gates, señalara que el empresario tenía “cuestiones que explicar” sobre sus vínculos con Epstein.