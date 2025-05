Biden agradece el apoyo: 'El cáncer nos afecta a todos'

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció este lunes el apoyo recibido tras conocerse el diagnóstico del agresivo cáncer de próstata que padece y recordó que esta enfermedad "nos afecta a todos", en sus primeras declaraciones después del anuncio.

"El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo", dijo el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El mensaje del veterano exsenador y exvicepresidente demócrata en la red social está acompañado por un 'selfie' donde se le ve sonriente junto a su esposa Jill Biden y su gato mascota.

Biden, de 82 años, sufre un cáncer de próstata con una puntuación de Gleason de 9 (Grupo 5), acompañado de metástasis ósea, según informó su oficina en la tarde del domingo.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU