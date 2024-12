Bebés abandonadas en zanja son rescatadas por vecino

Un hombre en Indianápolis, Indiana, encontró a dos bebés abandonadas en una zanja mientras recogía un paquete cerca de su casa. Las niñas, de 4 y 5 meses, habían sido reportadas como desaparecidas después de que el auto en el que viajaban fue robado.

La policía local había emitido una alerta urgente para localizar el vehículo, un Hyundai Sonata plateado. Sin embargo, fue el vecino quien encontró a las bebés y las llevó a su casa para protegerlas del clima.

El hombre llamó al 911 y poco después, la policía verificó que eran las bebés desaparecidas y localizó el vehículo cerca del lugar. Las bebés fueron encontradas sanas y salvas gracias a la rápida intervención del vecino.

La policía sigue investigando el robo del vehículo y el abandono de las bebés.

IMPD is seeking the community’s help in locating the following vehicle that was stolen with a 4-month-old and 5-month-old child in the back.



The plate number on the vehicle is 364CMU. If you see this vehicle, please call 911 immediately.



Follow here for updates. pic.twitter.com/72Y1NAVMZm