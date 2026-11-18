La Fuerza de Defensa de Baréin también informó que sus sistemas antiaéreos destruyeron las amenazas antes de que llegaran a sus blancos

Irán lanzó drones contra un radar militar estadounidense en Baréin este martes 17 de noviembre, en una nueva escalada que tuvo como respuesta un ataque de Estados Unidos contra una instalación de misiles iraní en la isla de Qeshm. Washington y las autoridades bareiníes aseguraron que las aeronaves fueron interceptadas antes de alcanzar sus objetivos.

La Guardia Revolucionaria identificó como blanco un sistema operado por fuerzas estadounidenses en la base aérea Sheikh Isa. Teherán presentó la operación como respuesta a lo que describió como incursiones reiteradas de drones militares estadounidenses en su espacio aéreo.

Estados Unidos niega daños en el radar

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) rechazó la afirmación de que el sistema hubiera sido alcanzado. Según su reporte, los drones fueron interceptados sin daños al equipo estadounidense ni lesiones entre su personal.

La Fuerza de Defensa de Baréin también informó que sus sistemas antiaéreos destruyeron las amenazas antes de que llegaran a sus blancos. No precisó cuántas aeronaves participaron en el ataque.

Durante la emergencia, el Ministerio del Interior pidió a la población mantener la calma y dirigirse a lugares seguros. Posteriormente anunció el fin de la alerta.

Baréin alberga la sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, una presencia militar que lo convierte en un punto relevante para las operaciones de Washington en el golfo Pérsico. Esa instalación es distinta de la base Sheikh Isa señalada por Irán.

Washington responde en Qeshm mientras continúa la mediación

Horas después, un funcionario militar estadounidense informó que aviones de combate atacaron un emplazamiento de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Describió la acción como una respuesta defensiva a agresiones contra efectivos y recursos estadounidenses.

Desde Irán, un funcionario provincial aseguró que no hubo daños en áreas residenciales, comerciales o de infraestructura. Esa declaración no esclareció las afectaciones al objetivo militar anunciado por Washington.

El episodio fue precedido por ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en Baréin los días 13 y 15 de noviembre. En el segundo, Teherán señaló como objetivo un radar en la base de helicópteros Al-Riffa, diferente de Sheikh Isa. Las autoridades también reportaron interceptaciones en esas jornadas.

El intercambio militar ocurre mientras Catar y Omán mantienen contactos para contener las tensiones. El portavoz de la Cancillería catarí, Majed Al Ansari, afirmó que la mediación continúa y advirtió que una escalada pondría en peligro las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

Hasta las actualizaciones disponibles, no existía confirmación independiente de que el radar estadounidense hubiera sido alcanzado o destruido.