Barack Obama: 'Extraterrestres son reales, no los vi'

Barack Obama dijo en un pódcast que los extraterrestres 'son reales', pero aclaró que no vio pruebas de contacto durante su presidencia.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó en tono ligero durante una entrevista que los extraterrestres “son reales”, aunque precisó que nunca los ha visto ni tuvo evidencia de contacto durante su mandato.

La declaración ocurrió en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, durante una ronda rápida de preguntas al final de la conversación. Ante el cuestionamiento directo de si los extraterrestres existen, Obama respondió con una sonrisa: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Broma sobre el Área 51

El exmandatario añadió que no están escondidos en el Area 51, en Nevada, y bromeó con que no existen instalaciones subterráneas secretas, salvo que hubiera “una enorme conspiración” que incluso le hubieran ocultado al presidente.

La frase se viralizó rápidamente y generó titulares en diversos medios internacionales, así como debate en redes sociales.

Ante la repercusión, Obama publicó un mensaje en Instagram para contextualizar sus palabras. Señaló que respondió en el “espíritu de la ronda rápida” y explicó que, estadísticamente, el universo es tan vasto que es probable que exista vida en algún lugar.

Sin embargo, fue enfático en que durante su presidencia (2009-2017) no vio “ninguna evidencia” de que extraterrestres hayan hecho contacto con la Tierra.

Mitos y teorías del Área 51

El Área 51 (oficialmente conocida como Groom Lake o Homey Airport) es una instalación militar ultrasecreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en el desierto de Nevada, a unos 135 km al norte de Las Vegas.

Forma parte de un vasto complejo de pruebas y entrenamiento que abarca más de 12,000 km², y se estima que trabajan allí alrededor de 1,500 personas. Su existencia fue negada oficialmente por décadas hasta que la CIA la reconoció en documentos desclasificados en 2013.

Creada en la década de 1950 durante la Guerra Fría, su principal uso es para pruebas de aviones espía y tecnología militar clasificada. Aviones como el U-2 (espía de gran altitud, 1955-1960s), el A-12 Oxcart (precursor del SR-71 Blackbird), el F-117 Nighthawk (primer avión furtivo) y posiblemente drones avanzados o prototipos hipersónicos.

Los avistamientos de "luces extrañas" o "platillos" en el cielo nocturno del desierto se explican por estos vuelos de prueba a gran altura y velocidad, que confundían a observadores civiles (pilotos y residentes locales reportaban OVNIs que resultaban ser aviones secretos).

La teoría más famosa es que el gobierno guarda restos de naves estrelladas (especialmente del incidente de Roswell en 1947, donde supuestamente cayó un OVNI que en realidad era un globo espía secreto Project Mogul). Se dice que en hangares subterráneos se hace ingeniería inversa de tecnología alienígena para crear aviones avanzados.

Bob Lazar y el "S-4".

En 1989, Bob Lazar afirmó en una entrevista televisiva que trabajó en un sitio secreto llamado S-4 (cerca del Área 51) reverse-engineering nueve naves extraterrestres. Describió sistemas de propulsión con "Elemento 115" (moscovio, sintetizado años después). Su historia se volvió icónica, pero sus credenciales educativas y laborales han sido cuestionadas y desmentidas por muchos investigadores.

Supuestos videos y fotos de autopsias a extraterrestres recuperados, o experimentos en seres vivos (incluyendo híbridos humano-alienígenas o el "Proyecto Abigail").