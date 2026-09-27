Bangkok declara estado de desastre por inundaciones

Bangkok declaró el estado de desastre en sus 50 distritos por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a la capital de Tailandia

Las autoridades de Bangkok declararon este sábado el estado de desastre en los 50 distritos de la capital de Tailandia, debido a las intensas lluvias que han provocado inundaciones en distintas zonas de la ciudad.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, firmó la declaración luego de ampliar la medida, que inicialmente se aplicaba únicamente a tres distritos. La decisión permitirá a las autoridades responder con mayor rapidez ante la emergencia.

El este de Bangkok concentra las mayores afectaciones

Las zonas orientales de la capital son las más afectadas por las inundaciones, que han dejado decenas de calles anegadas y complicaciones para la circulación, especialmente de motocicletas y vehículos pequeños.

En algunas áreas, el nivel del agua alcanzó las aceras y llegó hasta las rodillas de los residentes. El temporal también afecta sectores cercanos al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi.

Las lluvias han persistido durante más de 24 horas, una situación poco habitual en Bangkok, donde durante la temporada de precipitaciones son más comunes los aguaceros breves e intensos.

El Departamento Meteorológico de Tailandia informó que un sistema de bajas presiones afecta la llanura central, Bangkok y las provincias cercanas, por lo que se prevé que las precipitaciones continúen hasta el domingo.

Entre el 1 y el 25 de septiembre se acumularon 487 milímetros de lluvia por metro cuadrado en la región de Bangkok, una cifra considerablemente superior al promedio de 269 milímetros registrado entre 1991 y 2020.

Además de la capital, se reportan inundaciones en otras 20 provincias del país.

Habilitan refugios y piden evitar desplazamientos

Las autoridades habilitaron refugios temporales en distintos puntos de Bangkok, principalmente en zonas del norte y noreste, como Lat Phrao, Chatuchak y Don Mueang.

En una alerta enviada a los teléfonos de los habitantes, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres pidió a quienes viven cerca de canales o en zonas bajas trasladarse a lugares elevados, proteger sus pertenencias y evitar desplazamientos innecesarios.

El Ejército tailandés desplegó personal para evacuar a personas afectadas y distribuir provisiones en las zonas inundadas.

Entre las personas trasladadas se encuentran adultos mayores de una residencia ubicada en Nonthaburi, provincia situada al norte de Bangkok. Algunos fueron llevados en vehículos militares hasta refugios temporales.

Las fuerzas armadas también realizan evacuaciones de personas vulnerables desde viviendas particulares y distribuyen principalmente agua potable entre habitantes de áreas bajas próximas a canales.

Advierten por nuevas lluvias e inundaciones repentinas

El Departamento de Meteorología pronosticó lluvias de fuertes a muy fuertes en distintas regiones de Tailandia debido al sistema activo de baja presión y al monzón que afecta simultáneamente varias zonas del país.

El organismo advirtió sobre posibles inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, además de un fortalecimiento de los vientos que podría generar olas de hasta tres metros en el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.

Bangkok es particularmente vulnerable a las inundaciones debido a su ubicación en el delta del río Chao Phraya, su baja elevación sobre el nivel del mar, el hundimiento de algunas zonas de la metrópolis y su extensa red de canales.