Banderazo exige libertad de Cristina Fernández en Argentina

Con banderas argentinas, pancartas y camisetas con la imagen de Fernández, los asistentes defendieron la inocencia de la exjefa de Estado

Miles de simpatizantes de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner participaron este sábado en un multitudinario "banderazo" en Buenos Aires para exigir su liberación y rechazar la condena que la mantiene bajo prisión domiciliaria desde hace un año.

La movilización coincidió con las celebraciones por el Día de la Bandera en Argentina y reunió a militantes peronistas, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos independientes bajo la consigna "Cristina libre, basta de proscripción".

Parque Lezama se convierte en epicentro de la protesta

La concentración tuvo lugar en el Parque Lezama, uno de los espacios elegidos por el kirchnerismo para expresar su respaldo a la exmandataria, quien continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Argentina pese a la condena judicial que enfrenta.

Con banderas argentinas, pancartas y camisetas con la imagen de Fernández, los asistentes manifestaron su rechazo al fallo judicial y defendieron la inocencia de la exjefa de Estado.

La movilización también formó parte de una serie de acciones impulsadas por sectores del peronismo para mantener vigente el reclamo por la situación judicial de la expresidenta y denunciar lo que consideran una exclusión política de una de las principales figuras de la oposición.

El único orador del acto fue el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, quien sostuvo que la exigencia de libertad para Fernández responde a la convicción de que la exmandataria es inocente.

"Pedir la libertad de Cristina no es un capricho: reclamamos su libertad porque es inocente", expresó durante su discurso ante los asistentes.

Kirchner también vinculó el tema con el escenario electoral de los próximos años y afirmó que millones de argentinos deberían tener la posibilidad de respaldar políticamente a Fernández si así lo desean.

Además, lanzó críticas contra sectores del propio peronismo a los que acusó de haberse distanciado de la exmandataria tras la ratificación de su condena.

Un año de prisión domiciliaria

La movilización se realizó cuando se cumple un año desde que la condena contra Fernández quedó firme y comenzó a ejecutarse bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La exmandataria cumple la pena en una vivienda ubicada en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, un lugar que durante los últimos meses se ha convertido en punto habitual de encuentro para simpatizantes y dirigentes que expresan su respaldo político.

Fernández, de 73 años, sostiene que es víctima de una persecución judicial y política, argumento que también comparten sus seguidores, quienes consideran que la condena busca impedir su participación en la vida pública del país.

Más allá de la exigencia de libertad para la exmandataria, la movilización evidenció la capacidad de convocatoria que aún conserva el kirchnerismo y reabrió el debate sobre el liderazgo de la oposición argentina rumbo a los próximos procesos electorales.

Mientras sus seguidores insisten en mantener viva la campaña de apoyo a Fernández, otros sectores políticos observan con atención el impacto que este movimiento puede tener en la reorganización interna del peronismo y en el escenario político nacional.