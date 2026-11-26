Además del financiamiento aprobado, el programa tiene como objetivo movilizar 335 millones de dólares en capital privado

El Banco Mundial aprobó un financiamiento de 230 millones de dólares para ampliar el acceso a vivienda en El Salvador, con una primera etapa que busca beneficiar a unos 39 mil hogares y dará prioridad a familias de ingresos bajos y medios, trabajadores informales y personas que compren su primera casa.

Los recursos respaldarán el programa HogarES, previsto para el periodo 2027-2031, informó el organismo este miércoles 25 de noviembre. La iniciativa también pondrá especial atención en los hogares encabezados por mujeres.

El proyecto busca fortalecer el crédito hipotecario y la oferta de viviendas asequibles y resistentes a desastres, además de mejorar las capacidades de las instituciones responsables del sector.

HogarES busca atraer 335 millones de dólares de inversión privada

Además del financiamiento aprobado, el programa tiene como objetivo movilizar 335 millones de dólares en capital privado para ampliar su alcance y facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, ofrecerá asesoría para estructurar proyectos y aplicar criterios de construcción sostenible. Por su parte, el Banco Mundial apoyará mejoras en el financiamiento, la gestión del suelo y el marco institucional.

HogarES constituye la primera fase de un programa de dos etapas que se desarrollará durante diez años. La previsión de beneficiar a 39 mil hogares no equivale necesariamente a construir ese mismo número de viviendas nuevas, pues la intervención también contempla ampliar las opciones de acceso al financiamiento.

Vivienda y empleo, entre las metas del programa

El organismo estima que la iniciativa apoyará alrededor de 11 mil 700 empleos equivalentes por año, incluidos más de cinco mil para mujeres y aproximadamente mil 550 para jóvenes. Estas cifras corresponden a proyecciones durante la ejecución del programa.

El ministro de Hacienda salvadoreño, Jerson Posada, señaló que el respaldo del Banco Mundial permitirá ampliar las alternativas de financiamiento para vivienda de interés social y generar oportunidades de empleo y crecimiento.

La gerente de país del Grupo Banco Mundial para El Salvador, Diletta Doretti, destacó que la participación privada será parte del esfuerzo para llegar a más familias.

“Movilizando capital privado para llegar a más hogares”.

Déficit habitacional alcanza a dos de cada tres hogares

De acuerdo con el Banco Mundial, alrededor del 68 por ciento de los hogares salvadoreños presenta algún tipo de déficit habitacional. El indicador comprende distintas carencias de vivienda y no significa que todas esas familias carezcan de una casa.

El organismo señaló que, junto con la ampliación del acceso, el país necesita fortalecer la capacidad de las viviendas para resistir fenómenos extremos y otros desastres naturales. Por ello, el programa combina financiamiento, construcción sostenible y mejoras en la gestión del sector habitacional.