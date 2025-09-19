Balean dos veces en la misma semana edificio de policía en Nevada

La Policía de Nevada (EUA) investiga dos tiroteos ocurridos esta semana contra un edificio de la división de tráfico, dejando solo pero daños materiales

La Policía de Nevada (EUA) investiga dos tiroteos ocurridos esta semana contra un edificio de la división de tráfico, que no ha dejado víctimas, pero sí daños materiales.

Funcionarios del Departamento de Policía de North Las Vegas (NLVPD) solicitaron ayuda de la comunidad para localizar a los responsables de dos tiroteos a un edificio de su propiedad.

El último incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando se escucharon disparos fuera del edificio.

Los investigadores encontraron varios impactos de bala en el lado sur del edificio, que ya había sido atacado a balazos el lunes pasado.

Las autoridades informaron que están siguiendo varias pistas para localizar a un sospechoso del ataque.

Varios casos de violencia armada que involucran policías se han registrado esta semana en Estados Unidos.

Este miércoles, tres agentes murieron y dos quedaron heridos de gravedad cuando cumplían con una orden judicial en Pensilvania.

El sospechoso se suicidó tras la balacera ocurrida en el condado de York, donde las autoridades investigan los motivos del ataque.