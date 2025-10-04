Balean Coliseo de Puerto Rico, principal sala de shows en la isla

El ataque a tiros contra el recinto de espectáculos dejó una veintena de cristales rotos, sin que se reportaran personas heridas

El Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos en la isla, fue tiroteada en la madrugada de este viernes por desconocidos, dejando una veintena de cristales rotos, aunque sin fatalidades, reportó la Policía.

Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada telefónica al Precinto de Hato Rey Este a las 02:53 horas alertó a la Policía sobre unos disparos en las inmediaciones del coliseo, en San Juan.

Al llegar varios agentes de la Policía al lugar, entrevistaron a la persona que hizo la llamada, quien indicó que se escucharon múltiples disparos de arma de fuego frente al edificio.

Posteriormente, se constató que la estructura presentaba varios impactos de bala.

A la escena acudieron agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes recopilaron evidencia balística, incluyendo varios casquillos de bala de diferentes calibres.

Se informó que dentro del edificio se encontraban cuatro empleados, quienes resultaron ilesos en este incidente.

El agente Jonathan Ortiz, adscrito al Precinto de Hato Rey Este, estuvo a cargo de la investigación inicial.

El caso fue referido al agente José Flores, de la División de Agresiones del CIC de San Juan, para la continuación de la pesquisa.

En la mañana de este viernes se llevará a cabo en el estadio sanjuanero una rueda de prensa sobre el partido de pretemporada de la NBA que tendrán los Miami Heat y los Orlando Magic allí este sábado.

Y en la noche de hoy se celebrará un partido de baloncesto de celebridades, que según un anuncio de publicidad, contará con la participación del exbaloncestista internacional Carlos Arroyo, el exboxeador Félix 'Tito' Trinidad, así como artistas urbanos como Wisin, Zion, Tito El Bambino y Anuel AA.

No es la primera vez que el Coliseo de Puerto Rico es atacado a tiros. En el año 2019, desconocidos dispararon contra el edificio, dejando varios cristales rotos y sin heridos.

En aquel momento, Daddy Yankee, ahora DY, ofrecía una serie de conciertos.