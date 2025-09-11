Balean al activista Charlie Kirk, aliado de Trump, durante evento

En varios videos que circulan en redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo este miércoles mientras participaba en un evento en la universidad Utah Valley.

🇺🇸 | URGENTE: El activista conservador Charlie Kirk ha sido tiroteado en un acto público en EUA. pic.twitter.com/vDCWWJqlxD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran ya desplegados en el campus universitario de la Universidad Utah Valley donde -poco antes- el comentarista político Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

"Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", escribió el director del FBI, Kash Patel.

El gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico, tras recibir este miércoles un disparo en el cuello durante un evento universitario en el estado de Utah, según medios.

Kirk está recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos dos mil asistentes.