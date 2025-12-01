Balean a 19 personas durante fiesta infantil en California

Esto sucedió cuando un hombre abrió fuego contra los invitados a una fiesta infantil que se realizó dentro de un salón de banquetes en la ciudad de Stockton

Autoridades de Estados Unidos informaron que al menos 19 personas resultaron con heridas producidas por un tiroteo registrado este sábado en una fiesta infantil en Stockton, California.

Este hecho dejó al menos cuatro personas sin vida y 10 heridos de consideración. Esto sucedió cuando un hombre abrió fuego contra los invitados de una fiesta infantil realizada en un salón de banquetes perteneciente a una cafetería.

Luego de perpetrar el ataque, el responsable se dio a la fuga, por lo que continúa prófugo de la justicia. Investigadores analizan si se trata de un ataque dirigido.

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes a esta agresión armada.

Autoridades confirman menores entre víctimas

De acuerdo con la vocera de la Oficina del Sheriff de Stockton, Heather Brent, la escena continúa activa y declaró que entre las víctimas se encontraban tanto niños como adultos.

"Los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo", declaró Brent durante una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el estado de salud de las víctimas.

Difunden imágenes sobre momentos posteriores al tiroteo

A través de redes sociales, usuarios compartieron distintas imágenes en donde se muestra como las autoridades buscan reanimar a algunas de las víctimas, así como el despliegue realizado por diversas autoridades ante este hecho delictivo.

LO ÚLTIMO: En Stockton, California, ocurrió hoy tiroteo masivo. Al menos 19 personas han sido alcanzadas por disparos, incluyendo niños de tan solo 9 y 12 años, un joven de 23 años y varios adultos más. pic.twitter.com/bVZRKFq8jZ — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) November 30, 2025

Videos captan como los paramédicos le realizan maniobras de RCP a uno de los heridos, entre las que se estiman que se encuentren menores de hasta nueve años de edad.