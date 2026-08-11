Bacteria carnívora causa siete muertes en costas de EUA

Ante los fallecimientos, funcionarios sanitarios urgieron a la población tomar precauciones, pues los casos se elevan de mayo a octubre

Las muertes por una bacteria "come carne" se han elevado a siete en Estados Unidos este año tras registrarse cinco decesos en Luisiana y uno nuevo en Florida, ambos estados en la costa del Golfo, donde las autoridades piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o comer mariscos.

El Departamento del Salud de Luisiana (LHD) reportó nueve pacientes con la bacteria Vibrio vulnificus, de los que todos han requerido hospitalización y cinco fallecieron, por encima del promedio histórico de siete casos y una muerte durante esta época de del año.

Mientras que las autoridades sanitarias de Florida, donde ocurrió el primer deceso del año en EUA por esta bacteria el 30 de julio en Palm Beach, el Departamento de Salud reportó una muerte más en el condado de Marion, además de un acumulado de 14 casos.

Ante los fallecimientos, funcionarios sanitarios urgieron a la población tomar precauciones, pues los casos se elevan de mayo a octubre, cuando las temperaturas son más cálidas, y las infecciones pueden ocurrir cuando las personas exponen heridas abiertas al agua del mar o al comer mariscos crudos, en particular ostras.

A la bacteria se le conoce como "come carne" o carnívora porque una infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de síntomas como fiebre, escalofríos, presión baja, diarrea acuosa, cólicos estomacales, náuseas, vómitos y escalofríos.

"Las personas con infecciones graves pueden requerir cuidados intensivos o la amputación de extremidades. Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el LHD en un comunicado.).