Azota terremoto de magnitud 7.7 a regiones de Indonesia

El fuerte movimiento telúrico se sintió en varias zonas como Filipinas, Timor, la isla de Sumatra y la región de las islas Bonin en Japón.

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Se registró un terremoto de 7.7 en Indonesia, a las 21 horas con 58 minutos, hora local del país ubicado al sudeste de Asia y Oceanía; así lo informó el Sistema de alerta temprana de tsunamis de Indonesia.

En este fenómeno natural, de momento solo se registran grandes derrumbes en edificios y casas habitación; no se han dado cifras de muertos o lesionados.

Principalmente, el temblor se sintió en la región de Flores, pero también se dejó sentir en Mindanao, Filipinas; región de Zumba, Indonesia; región de Timor, Sumatra; Sumatra del Sur, Indonesia; sur de Valley, Indonesia; y en islas Bonin, región de Japón, de 5.2.

A través de redes sociales, algunos ciudadanos comparten el momento de cómo sintieron el fenómeno natural y cómo quedaron las construcciones.

Se está en espera de una alerta por tsunami debido a que también se reportó retroceso del mar en la zona costera de Indonesia.