Avioneta se estrella en RDC y deja 17 muertos

Una avioneta se estrelló en la República Democrática del Congo; murieron 17 personas, incluidos dos altos mandos de la Justicia militar

Al menos 17 personas murieron tras el desplome de una avioneta en la provincia de Kwango, en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este sábado las autoridades del país.

El Ministerio congoleño de Transportes detalló que entre las víctimas se encontraban 13 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación. El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 14:00 horas locales, cerca de Kenge, capital provincial.

Dos altos mandos militares, entre las víctimas

La Presidencia de la RDC confirmó que entre los fallecidos estaban el teniente general Mutombo Katalayi Tiende Joseph, primer presidente del Tribunal Militar Superior, y el teniente general Likulia Bakumi Lucien René, auditor general de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC).

Las FARDC señalaron que la aeronave regresaba de una misión de servicio realizada en Kikwit, localidad de la provincia vecina de Kwilu, cuando ocurrió el accidente.

La avioneta accidentada era un modelo Let 410 UVP, con matrícula 9S-GUC, operado por la compañía congoleña Tracep Congo Aviation.

Tras el siniestro, el Ministerio de Transportes ordenó a la Autoridad de Aviación Civil (ACC) suspender de inmediato el certificado de transportista aéreo de la empresa.

Suspenden operaciones de la compañía

La medida implica que Tracep Congo Aviation deberá detener la operación de sus aeronaves en todo el territorio nacional mientras concluyen las investigaciones sobre el accidente.

Las indagatorias están a cargo de la Oficina Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (BPEA), que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

En la República Democrática del Congo, las limitaciones y el deterioro de buena parte de la infraestructura carretera hacen que el transporte aéreo sea utilizado con frecuencia por autoridades y organizaciones para desplazarse entre distintas regiones.

Sin embargo, los accidentes aéreos son frecuentes en el país, una situación que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del sector.