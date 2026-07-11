Avioneta se estrella en Bahamas y deja varios muertos

La dependencia aclaró que la suspensión no representa todavía una conclusión sobre las causas del siniestro, sino una acción de seguridad

Una avioneta se estrelló este viernes en North Andros, Bahamas, dejando varias personas fallecidas y un sobreviviente, en un accidente que llevó al Gobierno del archipiélago a suspender temporalmente todas las operaciones de la aerolínea Flamingo Air.

El siniestro ocurrió en una zona ubicada al oeste de Nassau, la capital del país. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni han revelado la identidad de las víctimas.

Primer ministro confirma víctimas y un sobreviviente

El primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, informó que fue notificado por la Policía sobre la existencia de varios fallecidos y una persona sobreviviente, quien permanece bajo atención médica.

El mandatario expresó sus condolencias a las familias afectadas y señaló que tanto él como su esposa mantienen presentes en sus oraciones a quienes enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

“Estamos rezando por las familias que ahora enfrentan un dolor insoportable. También estamos rezando por el sobreviviente, cuya recuperación y atención seguirán presentes en nuestros pensamientos”, manifestó Davis.

Suspenden temporalmente las operaciones de Flamingo Air

Tras el accidente, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación suspendió de manera preventiva el certificado de operador aéreo de Flamingo Air, medida que implica la paralización temporal de sus vuelos.

La dependencia aclaró que la suspensión no representa todavía una conclusión sobre las causas del siniestro, sino una acción de seguridad mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

El Gobierno explicó que la decisión también está relacionada con dos incidentes de seguridad ocurridos durante el mismo viernes que involucraron a la compañía, aunque no proporcionó información adicional sobre el segundo caso.

Autoridades investigan las causas del accidente

Por ahora se desconoce qué provocó la caída de la aeronave. Los investigadores deberán revisar las condiciones del vuelo, el estado mecánico del avión, sus registros de mantenimiento y las circunstancias en las que ocurrió el impacto.

También se espera que las autoridades recopilen las comunicaciones de la tripulación y cualquier evidencia disponible en el sitio del accidente para establecer la secuencia de los hechos.

Flamingo Air es una compañía regional que conecta distintas islas de Bahamas mediante vuelos domésticos y servicios chárter. Sus operaciones permanecerán suspendidas hasta que las autoridades determinen si existen condiciones suficientes para permitir su reanudación.

El accidente abrió una investigación sobre la seguridad de la aerolínea, mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en la atención del único sobreviviente y en el acompañamiento a las familias de las víctimas.