Avioneta militar se estrella en Bolivia y deja seis fallecidos

Tras perderse el contacto con la avioneta, equipos de búsqueda y rescate iniciaron un operativo para localizar la aeronave

Seis personas perdieron la vida este domingo luego de que una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se estrellara en una zona montañosa del departamento de Cochabamba, mientras realizaba una misión de apoyo institucional en el centro del país.

El accidente involucró a la aeronave Cessna FAB-409, que había despegado por la mañana desde el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, con destino a Cochabamba. Durante el trayecto, la tripulación perdió comunicación con los servicios de tránsito aéreo, lo que activó los protocolos de emergencia y una alerta aeronáutica de fase de incertidumbre.

Restos de la aeronave fueron localizados en Cerro Sayari

Tras perderse el contacto con la avioneta, equipos de búsqueda y rescate iniciaron un operativo para localizar la aeronave. Horas después, los restos fueron encontrados en el sector conocido como Cerro Sayari, una zona montañosa ubicada en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran cuatro militares y dos civiles que participaban en la misión.

La Fuerza Aérea Boliviana confirmó que se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), organismo encargado de determinar las causas del siniestro, las cuales permanecen bajo investigación.

Misión de apoyo en medio de una compleja situación nacional

La aeronave realizaba un vuelo catalogado como de "apoyo de acción cívica", una modalidad utilizada para tareas de asistencia institucional, reconocimiento y apoyo logístico.

De acuerdo con información oficial, este tipo de aeronaves han sido utilizadas recientemente para atender necesidades de la población ante las dificultades de movilidad registradas en distintas regiones del país, incluyendo el traslado de pacientes y misiones de carácter humanitario.

El accidente ocurrió en un contexto marcado por protestas y bloqueos carreteros que durante semanas han afectado diversas rutas estratégicas de Bolivia, especialmente en zonas de Cochabamba.

Autoridades rinden homenaje a las víctimas

El Ministerio de Defensa y el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacaron la labor realizada por los tripulantes durante el cumplimiento de sus funciones.

Las instituciones militares señalaron que acompañarán a las familias afectadas mientras avanzan las investigaciones para esclarecer qué provocó el desplome de la aeronave.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existieron fallas mecánicas, condiciones meteorológicas adversas o algún otro factor que pudiera haber influido en el accidente, por lo que se espera que los resultados de la investigación permitan reconstruir los últimos momentos del vuelo.