Avión termina con dos llantas ponchadas tras aterrizar en Chicago

El vuelo AA41, que transportaba a 234 pasajeros y 11 tripulantes, sufrió el incidente al aterrizar, pero no pasó a mayores y todos salieron con bien

Un avión de American Airlines procedente de Barcelona sufrió este martes el reventón de dos neumáticos al aterrizar en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, después de que la tripulación informara de un problema en los frenos.

El vuelo AA41, que transportaba a 234 pasajeros y 11 tripulantes, sufrió el incidente al aterrizar en el aeropuerto internacional O’Hare.

El Departamento de Bomberos de Chicago informó a una cadena local que la aeronave había sufrido “problemas con los frenos”.

Los bomberos indicaron que la persona hospitalizada se encontraba en buen estado, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) aseguró que no se reportaron heridos.

Los pasajeros abandonaron con normalidad la aeronave empleando las escaleras, según detalló ABC News.

La aerolínea retiró el avión del servicio para que su equipo de mantenimiento lo inspeccione.

“Agradecemos a los miembros de nuestro equipo su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia vivida”, señaló la compañía.

La FAA anunció que investigará el incidente, después de que la tripulación informara de problemas con los frenos y del reventón tras aterrizar.

El suceso recuerda a otro ocurrido el pasado agosto en el mismo aeropuerto, cuando un avión de American Airlines procedente de Nueva York sufrió el reventón de dos neumáticos al aterrizar y la FAA también abrió una investigación sobre ese incidente, en el que no se registraron heridos.