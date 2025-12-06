Info 7 Logo
Avión se incendia con pasajeros a bordo en Brasil

Por: Diana Leyva

05 Diciembre 2025, 07:48

Personal del aeropuerto actúo con rapidez para salvaguardar la integridad de cada uno de los pasajeros, lo que provocó que todos resultaran ilesos

Una unidad de Airbus A320 se incendió con decenas de pasajeros a bordo tras aterrizar en un aeropuerto de Brasil. 

Estos hechos ocurrieron durante la noche de este jueves, cuando LATAM Airlines informó que el fuego se originó en el embarque del equipo tras el aterrizaje de la unidad en el Aeropuerto Internacional de São Paulo. 

El fuego se propagó rápidamente por la estructura del transporte aéreo, lo que provocó que la cabina se llenara de humo. Sin embargo, las acciones desplegadas por el personal encargado, los pasajeros fueron desalojados del avión sin mayores incidentes.

