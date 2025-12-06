Avión se incendia con pasajeros a bordo en Brasil

Por: Diana Leyva 05 Diciembre 2025, 07:48 Compartir

Personal del aeropuerto actúo con rapidez para salvaguardar la integridad de cada uno de los pasajeros, lo que provocó que todos resultaran ilesos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una unidad de Airbus A320 se incendió con decenas de pasajeros a bordo tras aterrizar en un aeropuerto de Brasil. Estos hechos ocurrieron durante la noche de este jueves, cuando LATAM Airlines informó que el fuego se originó en el embarque del equipo tras el aterrizaje de la unidad en el Aeropuerto Internacional de São Paulo. ✈️🔥Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendió en Brasil.



LATAM Airlines informó que el fuego se originó tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagó al avión. La cabina se llenó de humo, pero los pasajeros fueron… pic.twitter.com/DCGznF4HCD — Sepa Más (@Sepa_mass) December 5, 2025 El fuego se propagó rápidamente por la estructura del transporte aéreo, lo que provocó que la cabina se llenara de humo. Sin embargo, las acciones desplegadas por el personal encargado, los pasajeros fueron desalojados del avión sin mayores incidentes.