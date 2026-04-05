Avión monomotor se estrella contra restaurante y mueren cuatro

Las autoridades confirmaron la muerte del piloto, una pareja y una cuarta persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

Un avión monomotor se estrelló este viernes sobre un restaurante en el municipio de Capão da Canoa, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, dejando un saldo de cuatro personas muertas, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió durante la mañana, poco después del despegue de la aeronave, que tenía como destino la ciudad de São Paulo.

¿Cómo ocurrió el accidente del avión?

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el monomotor habría colisionado contra un poste al final de la pista antes de perder el control y caer sobre un restaurante ubicado en una zona residencial.

El establecimiento se encontraba cerrado al momento del impacto, lo que evitó que hubiera más víctimas en tierra.

4 people are known to have died after a small plane crashed into a restaurant in the city of Capão da Canoa, on the North Coast of Rio Grande do Sul, Brazil, this morning...pic.twitter.com/cuwPSHZSVR — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 3, 2026

¿Quiénes fueron las víctimas?

Las autoridades confirmaron la muerte del piloto, una pareja y una cuarta persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

Vecinos de viviendas cercanas, ubicadas en la avenida Valdomiro Cândido dos Reis, fueron evacuados como medida preventiva, sin que se reportaran personas lesionadas.

Aeronave no contaba con irregularidades

El avión, modelo Piper JetPROP DLX fabricado en 1999, tenía capacidad para seis pasajeros y pertenecía a la empresa Jetspeed Holding Ltda.

Según autoridades aeronáuticas, la aeronave contaba con documentación en regla y su estado de aeronavegabilidad era adecuado al momento del accidente.

Tras el impacto, se registró un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.