El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el accidente y cifró en 19 el número de los ocupantes de la aeronave, fallecidos en el siniestro

Un avión de transporte militar An-12 se estrelló este martes en la región siberiana de Kémerovo, causando 19 víctimas mortales.

El canal Ren TV fue uno de los primeros en informar sobre el accidente aéreo, en el que fallecieron 17 personas que viajaban a bordo, pero esta información no ha sido confirmada inicialmente por medios oficiales.

Horas después, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el accidente y cifró en 19 el número de los ocupantes de la aeronave, fallecidos en el siniestro.

El gobernador de Kémerovo, Iliá Serdiuk, publicó un vídeo desde el lugar del suceso y señaló que el avión se estrelló cuando sobrevolaba la región sin dar más detalles.

Según el canal de Telegram Baza, se están barajando varias posibles causas del accidente, que van desde problemas con la bomba de combustible hasta un fallo en el sistema hidráulico del aparato.